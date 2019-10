Leefmilieu Brussel Gesponsorde inhoud Het warm hebben, minder uitgeven en het klimaat beschermen? Dat is absoluut mogelijk met een goed geïnstalleerde, propere en correct afgestelde verwarmingsketel dankzij de EPB-periodieke controle Advertorial van Leefmilieu Brussel

10 oktober 2019

08u00 0 Consument Verwarming vertegenwoordigt tot 56% van de energiefactuur van een gezin in Brussel en is verantwoordelijk voor bijna 70% van de uitstoot van broeikasgassen die zeer schadelijk zijn voor het klimaat. Om uw comfort en veiligheid te verzekeren, uw energiefactuur en uw CO2-voetafdruk te verminderen, moeten uw apparaten efficiënt werken. Daarom verplicht de EPB-verwarmingsreglementering sinds 2011 de eigenaars om een EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en gasboilers te vragen en dit om de twee jaar.

Wat is een EPB-periodieke controle?

Deze verplichte controle is meer dan een eenvoudig onderhoud van uw installaties. De controle bestaat uit 4 delen:

• Het onderhoud: controle van de algemene toestand, ontstoffen en reinigen van het toestel en de afvoerleidingen,...

• De controle van de compatibiliteit van uw systeem met het nieuwe rijke aardgas (H-gas met hoge calorische waarde) dat vanaf 2020 geleidelijk zal worden verdeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (www.legazchange.brussels). Deze controle moet worden uitgevoerd: maak gebruik van deze EPB-controle om bijkomende kosten te vermijden!

• De controle van de eisen van goede werking voor uw veiligheid: CO-gehalte, aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, het rendement van uw toestel, verluchting van het lokaal, inspectie en indien nodig de reiniging van de afvoerbuis van de verbrandingsgassen,...

• Het controleattest dat de vaststellingen en acties, die tijdens de controle werden uitgevoerd, bevat en dat eventuele aanbevelingen formuleert.

Door deze EPB-periodieke controle uit te voeren, hebt u de garantie van een volledig onderhoud met respect van het leefmilieu en uw veiligheid! Een aanbevolen proces voor de goede werking van uw toestellen op lange termijn.

Nieuw in 2019: 1 steunmaatregel, 3 verplichtingen

Sinds januari 2019:

• De eigenaars en eventueel de huurders moeten deze EPB-periodieke controle om de twee jaar laten uitvoeren.

• De gezinnen in categorie C kunnen voortaan gebruikmaken van financiële steun voor een bedrag van 100 euro, dankzij de nieuwe C8-premie - periodieke controle.

• De gasboilers en alle ketels op gas of stookolie zijn betrokken bij deze reglementering (en niet enkel die van meer dan 20kW, zoals vroeger het geval was).

• De EPB-periodieke controle moet worden uitgevoerd door een professional die door Leefmilieu Brussel is erkend en die u na afloop van de controle een attest zal bezorgen. Klik hier voor de lijst van de EPB-verwarmingsketeltechnici .

Meer info: Surf naar de pagina EPB-verwarmingsreglementering van Leefmilieu Brussel.

