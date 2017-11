Black Friday Gesponsorde inhoud Het succesverhaal van The Tutu Shop! Redactie

11u57 0 TuTu Webshop Isabelle haar online tutu-winkel groeit uit tot een internetfenomeen. Consument Wat begon als een leuk nevenproject van Isabelle Dumortier en haar businesspartner NAAM groeide uit tot big business. In nog geen twee jaar tijd groeide haar online tutu-winkel uit tot een internetfenomeen en gaan er wekelijks zo’n 250 tutu’s over de toonbank.

Glitters voor de feesten

Al snel ging de zaak ook los van het wereldwijde web een eigen leven leiden. Met verschillende pop-ups verspreid over heel Vlaanderen kan iedere tutu-minnende fashionista de perfecte rok uitkiezen. Mooie winkels vind je ondertussen al in de Grand Bazar in Antwerpen, in het Wijnegem Shoppingcenter en zelfs in het Nederlandse Arnhem. ‘Dit najaar is voor ons erg bijzonder, aangezien we voor het eerst zoveel pop-ups tegelijk openen en we ook meteen de grens oversteken.’

Nog meer goed nieuws: voor de feestdagen lanceert The Tutu Shop een exclusieve feestcollectie met glitters in de tutu.

Handboek voor iedere online ondernemer

Isabelle zit niet stil, want ondertussen heeft ze ook een boek geschreven: ‘Online startup’. Deze handleiding – noem het gerust een bijbel – zou iedereen die online wil ondernemen, moeten lezen. Je leert er het hele proces, van het lanceren van een webshop, over het ontwikkelen van een nieuwe applicatie tot het opzetten van een populaire blog. Isabelle: ‘Waarom ik dit boek heb geschreven? Een belangrijk onderdeel van mijn werk als consultant was én is het opleiden van mijn klanten, dat wil zeggen hen stap voor stap uitleggen hoe de digitale wereld functioneert. Daarnaast gebeurt het vaak dat mijn vrienden, kennissen en klanten me om raad vragen. Ze willen weten hoe ik het allemaal doe en vragen me hulp voor hun online projecten. Hen adviseren doe ik met veel plezier, maar om het hen, en ook mezelf, makkelijker te maken, vond ik het hoog tijd om mijn kennis over online ondernemerschap te bundelen in een praktisch boek. Zodat niet alleen zij er wat aan hebben, maar iedereen die de stap wil zetten naar online ondernemerschap.’ Het boek begeleidt je door het hele startupproces heen, van idee over lancering tot internationale doorbraak. Voor elke fase krijg je praktische, goedkope en gebruiksvriendelijke online tools voorgeschoteld. Deze tools, bekend bij gespecialiseerde digitale agentschappen maar niet bij het grote publiek, geven vandaag iedereen de mogelijkheid om snel en goedkoop een online onderneming op te richten. ‘Mijn boek is in de eerste plaats een werkboek. Ik wil de lezer aanzetten om meteen aan de slag te gaan en met de voorgestelde tools te experimenteren.’