Het leven werd bijna 40 procent duurder sinds start millennium mvdb

03 september 2018

13u57

Bron: Belga 19 Consument Sinds de start van het nieuwe millennium zijn de prijzen in de Europese Unie met 36,5 procent de hoogte in gegaan. In België stegen de prijzen in de periode 2000-2017 net iets meer: +38,8 procent. De hoogste prijsstijgingen zijn er bij alcoholische dranken en tabaksproducten, zo blijkt vandaag uit cijfers van de Europese statistiekdienst Eurostat.

De algemene inflatie sinds 2000 is volgens Eurostat gematigd, maar er zijn grote verschillen. De prijs van alcohol en tabak ging in Europa tussen 2000 en 2017 bijvoorbeeld met 92,1 procent de hoogte in. Voor de Belg was deze prijsstijging iets milder met een klim van 74,8 procent.



Maar niet alleen producten die kunnen inspireren tot een ongezonde levenswandel werden fors duurder. De kost van onderwijs bijvoorbeeld, steeg in Europa 91,2 procent, goed voor de tweede stek bij de stijgers. In België was die toename met +69,2 procent beperkter.



Voeding en niet-alcoholische dranken stegen dan weer feller in prijs in België: +48,1 procent tegenover +43,3 procent in Europa. Voor de categorie huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen zijn de stijgingen wel in lijn. In Europa kwam er hier 57,2 procent bij, in België 56,1 procent.



De prijs op restaurant en voor hotels ging in België op zeventien jaar tijd 61 procent hoger. De prijs voor communicatie, inclusief smartphones en toestellen, daalde in België 14,8 procent, maar transport werd dan weer 39,1 procent duurder.



Voor gezondheid - geneesmiddelen, ziekenhuis, doktersbezoek ... - was de Belg het beste af in heel Europa, met een stijging van 17,1 procent tegenover 40,8 procent gemiddeld.