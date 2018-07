Het is geen wijn, het is geen water, het is... wijnwater Ellen den Hollander

03 juli 2018

17u15

Bron: AD.nl 0 Consument Een Israëlisch bedrijf heeft een nieuwe drank ontwikkeld met het restafval van wijnmakers. De drank heeft de geur en smaak van druiven en bevat geen alcohol. Wine Water werd deze week geïntroduceerd op de voedselbeurs Fancy Food Show in New York.

Wine Water is gemaakt door het nieuwe bedrijf O.Vine, dat naar eigen zeggen de twee oudste dranken met elkaar wilde combineren. De velletjes en zaden geven hun smaak af aan het water. De kleur hangt af van de kleur van de druiven: wit of blauw. Het ontwikkelen kostte veel moeite, zegt de oprichter van het bedrijf, Anat Levi. Vooral het voorkomen van oxidatie was een belangrijk knelpunt. "De belangrijkste uitdaging was om ervoor te zorgen dat de drank vers blijft en houdbaar, zonder alcohol en zonder conserveermiddel."

Met of zonder bubbels

"Wijn drinken is puur plezier, maar niet alle consumenten zijn in staat ervan te genieten doordat er alcohol in zit. Zwangere vrouwen krijgen het advies alcohol helemaal te vermijden, bijvoorbeeld", meldt Levi via haar woordvoerder. Het is geen wijn, maar het heeft er wel iets van weg, vindt ze. "O.Vine geeft de sensatie van wijn en brengt de herinnering van wijndrinken tot leven." Omdat het drankje wordt gemaakt met ingrediënten die als restproduct overblijven bij het maken van wijn, is het volgens Levi milieuvriendelijk.

De lijn bestaat uit twee watertjes zonder bubbels en twee met, in de smaken cabernet, merlot, syrah en petit verdot (de blauwe druiven voor rode wijn) en riesling en gewürztraminer (wit). Er is een patent op de dranken aangevraagd, zo meldt de website van het bedrijf.

Millennials

Hoe het smaakt? "Ik was sceptisch over Winewater", twittert Eric Huang alias JunkFoodGuy. "Maar toen ik het had geprobeerd, wilde ik de hele fles bubbels wel naar binnen klokken."

Het Amerikaanse bedrijf Napa Hills heeft eveneens water in 'wijn' veranderd. Het werd vorig jaar in Chicago geïntroduceerd. Het bedrijf zei toen in te spelen op de wens van millennials om minder of geen alcohol te drinken.