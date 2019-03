Het is geen loempia, het is geen frikandel: het is een Loempidel mvdb

14u36 0 Consument Wie in de frituur niet kan kiezen tussen een loempia en een frikandel (ook bekend als curryworst en lange hamburger) hoeft niet te panikeren. Binnenkort is er de Loempidel, die zoals de naam doet vermoeden een combinatie is tussen een frikandel en een loempia. Het is de nieuwste creatie van het Limburgse snackbedrijf Vanreusel.

De fabrikant belooft “de lekkerste horecafrikandel gehuld in een verrassend oosters, krokant jasje”. Komt nog bij dat in de Loempidel een vleugje oosterse saus is aangebracht die voor “een ware smaakexplosie” zorgt, luidt het.



De Loempidel is vanaf 14 maart beschikbaar in jouw frituur. Om de oosterse beleving te vergroten, krijgen hongerigen er chopsticks bijgeleverd zodat de lekkernij met stokjes kan worden opgepeuzeld. Thuis zelf frituren, zit er niet in. In de supermarkt is de snack niet verkrijgbaar.