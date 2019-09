Herfstkortingen bij de energieleveranciers op komst Kurt Deman

10 september 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Verschillende energieleveranciers lanceren rond deze tijd nieuwe welkomstacties, met bijhorende kortingen. Het voordeel voor de combinatie van aardgas en elektriciteit loopt al snel aardig op. Maar waarom dingen aanbieders net nu naar uw gunsten? En hoe kan u dat omzetten in uw persoonlijk voordeel?

De prijzen op de energiemarkt daalden de afgelopen maand heel fors. Die evolutie viel onder meer toe te schrijven aan het hogere aanbod en de lagere vraag op dagen met veel zonneschijn. Met koudere herfstdagen in aantocht zorgen het (ondertussen traditionele) debat over een mogelijk ontoereikende energievoorraad en de hogere vraag mogelijk opnieuw voor een opleving van de marktprijs. Een procentueel prijsverschil van bijvoorbeeld tien procent tussen twee leveranciers weegt bij een duurdere prijs natuurlijk zwaarder door voor u als consument.

Tip: Energieleveranciers vergelijken? Bekijk hier de beste aanbiedingen.

Elke besparing welkom

Als het op de energiemarkt aankomt, is er eigenlijk elk seizoen sprake van vernieuwing. Zeker in de herfst - wanneer we collectief weer meer het licht aansteken en zelfs al de verwarming durven opzetten - stellen veel consumenten hun energiefactuur in vraag. Daar spelen veel energieleveranciers handig op in door u net dan van hun diensten te proberen overtuigen. Daar kan u dan weer van profiteren.

Lees ook: Vanaf welke besparing wil u van energieleverancier veranderen?

Onderneem zelf actie!

Het maximale voordeel bereikt u door zelf de koe bij de horens te vatten. Aangezien energieleveranciers veel kortingen exclusief via een vergelijkingssite toekennen, vormen ze het ideale vertrekpunt. Hoe groot de impact van die welkomstkortingen is, kan u zien op de resultatenpagina van Mijnenergie.be. Tijdelijke kortingen kan u naar wens mee in de vergelijking opnemen.

Praktijkvoorbeeld

Bekijken we dat kortingeffect even nader met een voorbeeld:

Nemen we een gezin uit Antwerpen met een gemiddeld aardgasverbruik en een vast tarief; dat vindt met Lampiris TOP momenteel de goedkoopste formule. De jaarafrekening bedraagt 567,53 euro. Houden we geen rekening met de huidige acties, dan is hetzelfde gezin het voordeligst af bij Mega, met een jaarfactuur van 656,04 euro. Toch een verschil van bijna 100 euro.

Wanneer we elektriciteit onder de loep nemen, dan komt Lampiris opnieuw, mede dankzij een korting van meer dan 100 euro, als goedkoopste uit de bus met een jaarbedrag van 779,49 euro. Zonder promoties is ons gezin opnieuw goedkoopst af bij Mega, met 859,05, of opnieuw een kloof van 80 euro.

Vergelijken loont

Daarbij is het belangrijk om weten dat we deze steekproef beperkten tot de allergoedkoopste aanbieders. Het verschil met de duurste aanbieders bedraagt telkens nog eens meer dan 100 euro.

U snapt niet goed waarom dat vergelijken nodig is? Met wat geluk behoort uw contract toevallig al tot de goedkoopste leveranciers, maar voor hetzelfde geld hebt u momenteel écht het allerduurste op de markt en gooit u gewoon geld weg.

Vergelijk de goedkoopste energietarieven op mijnenergie.be en bespaar tot honderden euro’s.

Lees ook:

Nú van energieleverancier veranderen, kan je meer dan 500 euro besparing opleveren

Deze energieleveranciers bieden momenteel de goedkoopste tarieven

Weet u wat u betaalt? Slechts 1 op 5 Belgen kent elektriciteitsverbruik

Bron: mijnenergie.be.