Herfinanciering woonkrediet kan momenteel interessant zijn omdat rente blijft dalen

Bron: spaargids.be 0 Sparen De rentevoet voor hypothecaire kredieten blijft dalen. Wie enkele jaren geleden zijn woonlening liet herzien, merkt dat lenen nu nog goedkoper kan. Is het mogelijk om een hypothecair een tweede maal te herzien? En ook: loont dat wel? De rentevoet voor hypothecaire kredieten blijft dalen. Wie enkele jaren geleden zijn woonlening liet herzien, merkt dat lenen nu nog goedkoper kan. Is het mogelijk om een hypothecair een tweede maal te herzien? En ook: loont dat wel? Spaargids.be zocht het voor u uit.

Volgens de rentebarometer van Immotheker gold op 14 augustus 2020 voor een lening op twintig jaar een jaarlijkse rentevoet van 1,29% . Lezers stuurden ons zelfs al offertes door met rentetarieven van minder dan 0,90%. Ter vergelijking: in 2015 bedroeg de gemiddelde interest nog 2,60% . In 2010 klokte die zelfs af op 4,5% .

1% renteverschil mogelijk al voldoende

Om het eenvoudig uit te leggen: bij een herziening ruilt u uw hypothecaire lening met een hogere rentevoet in voor een nieuw woonkrediet aan de huidige, goedkopere rente. Een goede vuistregel om daarbij in het achterhoofd te houden: zo’n herziening wordt vaak interessant zodra het verschil tussen de rentevoet van de lopende lening en de huidige marktrentevoet meer dan 1% bedraagt. Dus ook als u bijvoorbeeld uw woonlening in 2015 nog maar liet herzien, kan een nieuwe herziening nu wel degelijk voordelig uitkomen.

Kredietverstrekker beslist

Volgens Rodolphe de Pierpont, woordvoerder van bankenkoepel Febelfin, is een tweede of derde herziening vanuit wettelijk standpunt perfect mogelijk. Hij verduidelijkt wel: “Niets verplicht de kredietverstrekker om op uw aanvraag in te gaan. Zeker als u korte tijd na een eerste herziening een nieuwe herfinanciering aanvraagt, zal de kredietverstrekker daar minder happig op zijn. Het is ook mogelijk om bij een andere financiële instelling aan te kloppen, maar dan moet u ook weer langs de notaris passeren. Dat gaat gepaard met extra kosten. De consument mag zich dus niet alleen blindstaren op de lagere rentevoet, maar moet altijd het totaalplaatje bekijken.”

Kostenplaatje

Wat de extra kosten betreft: of u nu bij uw huidige of bij een andere bank aanklopt, u moet altijd een wederbeleggingsvergoeding betalen. Die bedraagt maximaal drie maanden interest op het nog terug te betalen kapitaal. Het staat de bank verder vrij om dossierkosten aan te rekenen. Ook de aanpassing van uw schuldsaldoverzekering is niet kosteloos. Bij een lening bij een andere bank zal uw huidige bank de bestaande hypotheek opheffen. Die zogenaamde handlichting gebeurt via een notariële akte, net als het aangaan van een hypotheek bij de nieuwe bank. Het is dus goed mogelijk dat die extra kosten, onder andere voor de notaris, zo duur uitkomen dat die herziening al veel minder voordelig uitkomt.

Rekensom

Het is met andere woorden noodzakelijk dat u altijd eerst goed rekent. Hier vindt u een handige simulator, die berekent hoeveel voordeel u mogelijk uit een herziening haalt.

Om te verduidelijken met een voorbeeld :

Stel dat Jean 5 jaar geleden zijn woonkrediet liet herzien. Hij moest toen nog 15 jaar lang een bedrag van 100.000 euro aflossen aan een vaste rentevoet van 2,60%. Als we alle kosten in rekening brengen, kan Jean vandaag bij een herziening tegen de huidige gemiddelde rentevoet van 1,29% in totaal 453,17 euro voordeel doen, voor de resterende looptijd van 10 jaar.

Dat is natuurlijk maar één scenario. De kans bestaat dat een tweede herziening - vooral als die bij een andere bank moet gebeuren - amper of geen voordeel oplevert. Staat uw bestaande bank een herziening toe, dan ziet het plaatje er meestal rooskleuriger uit.

Kleine kanttekening daarbij: uw bank heeft op zich weinig te winnen bij een herziening van een woonkrediet van een bestaande klant. Ze zal een tweede of derde herziening dus allesbehalve stimuleren. En als ze toch op de kar springt, kent ze u waarschijnlijk ook niet de scherpste tarieven toe. Een en ander hangt dus ook wel af van uw ‘band’ met uw financiële instelling en van uw onderhandelingscapaciteiten.



