Help, mijn kind gaat studeren! Wakosta?!

02 september 2020

Als je zoon of dochter gaat studeren ben je natuurlijk apetrots. Maar misschien stiekem ook een beetje ongerust? Want hoeveel kost dat eigenlijk, drie of zelfs vijf jaar unief of hogeschool? En hoe vermijd je dat je voor financiële verrassingen komt te staan? Wij zetten alles even op een rijtje.

Overzicht = inzicht

Helaas, een algemene formule om de financiële impact van een studerende zoon of dochter te berekenen bestaat niet. Daarvoor zijn er immers te veel variabele factoren. Je doet er daarom goed aan om zelf een overzichtje te maken van alle kosten die mogelijk op je afkomen zodra de studiekeuze min of meer vastligt. Denk daarbij niet alleen aan het inschrijvingsgeld, de studieboeken en huisvesting, maar hou ook rekening met extra kosten voor studiemateriaal, de aankoop van een laptop en weekgeld voor eten (en af en toe een pintje). Op de infodagen die hogescholen en universiteiten organiseren kom je hierover al heel wat te weten.

Elke dag naar huis of op kamers?

De grootste hap uit het studiebudget wordt meestal ingenomen door huisvesting of transport. Gaat je student op kot of komt hij of zij elke dag naar huis na de les? Kan dat met de fiets, een abonnement op het openbaar vervoer, of moet je investeren in een eigen auto? Overweeg zorgvuldig de verschillende opties en maak per mogelijkheid een aparte berekening.



Koop eens een ‘kot’

Staat het vast dat je zoon of dochter op kot gaat? Dan kan het een slimme investering zijn om daarvoor zelf een huis of appartement te kopen. Zeker als je meerdere kinderen hebt die in dezelfde stad gaan studeren. Hebben zij geen kot meer nodig, kan je de woonst altijd verder verhuren, of weer te koop zetten. Ook cohousing, waarbij je zoon of dochter samen met andere studenten voor langere termijn een huis of appartement huurt, is een voordelige optie.

Nog niet zeker of je kind op kot zal gaan? Hou de mogelijkheid toch in je achterhoofd en zet hiervoor – liefst al een paar jaar op voorhand – regelmatig wat geld aan de kant. Heb je het uiteindelijk toch niet nodig voor huisvesting, kan het gespaarde bedrag nog altijd dienen om andere studiekosten te betalen.

Spaarplan, strak plan!

Op tijd beginnen te sparen voor de studie van je kinderen is altijd een goed idee, zelfs als je nog niet weet of, en wat, ze gaan studeren. Om het voor jezelf overzichtelijk te houden kan je verschillende spaarrekeningen openen die je telkens apart benoemt, bijvoorbeeld ‘Kinderen Algemeen, ’Kinderen Studies’, ‘Vakanties’ ... Bij BNP Paribas Fortis kan je die perfect zelf digitaal beheren via Easy Banking Web.

Hou rekening met extra’s

Budgetteer niet te krap. De kans bestaat immers dat zoon- of dochterlief een jaartje moet overdoen, op stage wil naar het buitenland of zelfs een bijkomende studie aanvangt. Een voorbereide ouder is er twee waard!

Betrek je kind

Motiveer je student om zelf ook zijn of haar steentje bij te dragen. Met een studentenjob kan je zoon of dochter zelf feestjes betalen en een snoepreisje maken als de examens voorbij zijn. Een studentenjob tijdens de zomermaanden is bovendien een extra motivatie om zeker die eerste zit te halen… Win-win.

Wil je meer weten over hoe je het studiebudget van je toekomstige student het best kunt aanpakken?

