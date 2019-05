Help, ik ben niet tevreden over mijn pensioensparen Sven Vonck

28 mei 2019

08u00

Het is perfect mogelijk om uw pensioenkapitaal over te hevelen van het ene pensioenspaarfonds naar het andere. En daar zijn soms ook goede redenen voor.

Voor uw 60ste verjaardag geld opvragen uit uw pensioenspaarpot kan flink wat geld kosten. Normaal belast de fiscus uw pensioenspaarpot tegen 8 procent op uw 60ste verjaardag. Bij een vervroegde opvraging kan de belastingfactuur oplopen tot 50 procent!Toch wil dat niet zeggen dat u helemaal vastgeketend zit aan uw huidig pensioenspaarfonds- of verzekering. Het is perfect mogelijk om het pensioenkapitaal te transfereren naar een ander pensioenspaarproduct. En er zijn genoeg redenen om dat te doen: het rendement van uw huidige pensioenspaarfonds of -verzekering is ondermaats, de kosten zijn te hoog of de beleggingsfilosofie van het beleggingsfonds bevalt u niet langer.

Pensioenspaarfonds

De rendementen van pensioenspaarfondsen kunnen sterk variëren. De voorbije 5 jaar boden de pensioenspaarfondsen in ons land een jaarlijks gemiddeld rendement van 2,3 tot 5,6 procent. Meestal ligt het rendement van de meer defensieve pensioenspaarfondsen (die meer in obligaties investeren) lager dan dat van de dynamische fondsen (die meer in aandelen investeren en daardoor ook risicovoller zijn). Banken hebben meestal zowel een defensief als een dynamisch pensioenspaarfonds in de etalage liggen. Klanten kunnen binnen dezelfde financiële instelling meestal kosteloos het opgebouwde pensioenkapitaal transfereren van het ene fonds naar het andere. Zo raden banken vaak zelf aan om enkele jaren voor het pensioen over te stappen van een dynamisch of een defensief fonds, om te vermijden dat een beurscrash net voor de eindmeet nog een deel van het pensioenkapitaal zou aantasten. Het is ook mogelijk om zonder fiscale gevolgen het pensioenkapitaal te transfereren naar een fonds van een andere bank, al zal de huidige bank daar meestal wel kosten voor aanrekenen.

Pensioenspaarverzekering

Ook wie een pensioenspaarverzekering heeft afgesloten, kan zonder fiscale gevolgen de opgebouwde pensioenspaarreserve overbrengen naar een andere verzekeraar. U moet dan wel de volledige reserve overbrengen naar de nieuwe verzekeraar en de huidige verzekeraar kan daar kosten voor aanrekenen. De keuze voor een andere pensioenspaarverzekering is soms aangewezen als de kosten te hoog oplopen. Sommige verzekeraars rekenen tot 6 procent instapkosten aan op elke storting, terwijl het nettorendement daar door de lage rente ver onder blijft.

Beperkingen

Het is geen probleem om pensioenkapitaal over te brengen van het ene pensioenspaarfonds naar het andere of van de ene pensioenspaarverzekering naar de andere. Het is daarentegen niet mogelijk om kapitaal te transfereren van een fonds naar een verzekering (of omgekeerd). U kan wel beslissen het kapitaal te laten staan en voortaan niet langer te storten in uw huidige pensioenspaarverzekering of -fonds. Voor de nieuwe stortingen opent u dan een nieuw pensioenspaarproduct. Het is een courante techniek om in de beginjaren te storten in een pensioenspaarfonds en later in een veiligere pensioenspaarverzekering. Let wel: u kan in één jaar de stortingen van slechts één product fiscaal in mindering brengen.

