Helft van Belgen vindt betalen om pakjes terug te zenden problematisch HR

05 februari 2020

14u41

Bron: Belga 1 Consument Ongeveer de helft van de Belgen zou zijn online koopgedrag aanpassen als er 5 euro zou moeten worden betaald om bestellingen te retourneren. Dat blijkt uit een studie in opdracht van federaal minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V). “We vinden bewustzijn rond klimaat belangrijk, maar retourneren wel massaal.”

Minister Muylle bracht woensdag een bezoek aan het distributiecentrum van schoenenwinkel Torfs in Temse, na de uitspraken van CEO Wouter Torfs over het hoge aantal terugzendingen bij e-commerce. “Bij ons beslaat e-commerce inmiddels 17 procent van de omzet, maar we moeten ook nadenken over de maatschappelijke kost”, zegt Torfs.

Minister Muylle liet onderzoek doen naar het online koopgedrag van de Belgen. Daaruit blijkt dat 66 procent van de Belgen online aankopen doet. Zes op de tien daarvan doet dat minstens eenmaal per maand.

Pakjes kosteloos terugzenden wordt op dit moment als vanzelfsprekend gezien. Gemiddeld kost het de verzender ongeveer 5 euro wanneer een pakje wordt teruggestuurd. Mocht deze prijs worden doorgerekend naar de ontvanger, dan geeft 46 procent aan dat hij zou afzien van de aankoop. Bij 1 euro is dat 14 procent, bij 10 euro loopt het op naar 74 procent.