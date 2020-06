Heel wat ALDI-klanten blijven misnoegd en met lege handen achter na stunt met opblaasbare jacuzzi: “Misleidende campagne” HLA

13 juni 2020

14u03

Bron: eigen berichtgeving 0 Consument In de winkels van supermarktketen ALDI is vandaag een koopje te doen, althans volgens de folder die deze week verdeeld werd. Daarin is te lezen dat vandaag, op zaterdag 13 juni, eenmalig een opblaasbare jacuzzi wordt aangeboden voor een spotprijsje. Toch blijven heel wat klanten teleurgesteld achter, want de vraag bleek veel groter dan het aanbod.

“Op naar een bruisende staycation”, staat te lezen in de ALDI-folder van deze week. Een knipoog naar de vele Belgen die door de coronacrisis kiezen voor een vakantie in eigen land. Voor amper 379 euro biedt de supermarktketen een opblaasbare jacuzzi aan, geschikt voor vier personen. Op de webshop bol.com betaal je voor hetzelfde bubbelbad maar liefst 990 euro. “Op =op. Mochten deze producten ondanks zorgvuldige planning te snel uitverkocht zijn, dan vragen wij hiervoor uw begrip”, staat in de folder te lezen. Vanochtend voor openingstijd stonden aan verschillende ALDI-filialen in ons land dan ook wachtrijen van mensen die een exemplaar hoopten te bemachtigen. Toch bleven de meesten onder hen met lege handen achter, aangezien er per filiaal naar verluidt maar vijf à tien jacuzzi’s waren geleverd.

Robrecht Van Goolen stond al om kwart voor acht deze ochtend aan te schuiven voor het filiaal in Tielt-Winge. Hij was de zevende in een rij van zo’n dertig geïnteresseerden. Eens de deuren geopend werden, bleken er slechts vijf jacuzzi’s in de rekken te liggen. Van Goolen besloot dan maar zijn kans te wagen in de winkel van Lubbeek, zo’n drie kilometer verder. Ook daar was alles al uitverkocht. “De winkelmanager bevestigde me dat ook daar slechts vijf stuks geleverd werden”, vertelt hij. “Ik ben dan nog doorgereden naar Aarschot, wat ook maar een paar kilometer verder is. Daar kwam ik aan rond 9 uur, en ook daar was het rek al helemaal leeg”.

Van Goolen vindt dat ALDI een misleidende campagne heeft gevoerd, en dat de keten op voorhand had kunnen voorspellen dat de vraag veel groter ging zijn dan het beperkte aanbod. “Bij elke actie die wij voeren, stellen wij alles in het werk om voldoende voorraad te voorzien in onze winkels”, reageert Dieter Snoeck, woordvoerder van ALDI België. “We konden op het moment van inkoop, enkele maanden geleden, echter niet voorspellen dat de coronacrisis ervoor zou zorgen dat heel wat Belgen hun vakantie in eigen tuin zouden doorbrengen. Daardoor is een extra grote vraag ontstaan naar dit soort zomerse producten, die ook in verschillende andere winkels uitverkocht zijn”, legt Snoeck uit. “We vinden het uiteraard jammer dat onze klanten teleurgesteld zijn, en zullen contact opnemen met de leverancier om te trachten een nieuwe actie op poten te zetten.”

