Heeft sparen nog zin?

Een aanvaardbare opbrengst vinden voor uw spaargeld blijft een uitdaging Consument Heeft het bij de huidige rentevoeten nog zin om aan langetermijnsparen te doen? En zo ja, voor welke financiële producten kiest u dan?

Magere opbrengst op spaarrekeningen

Bij het horen van het woord ‘sparen’ denken we meestal direct aan de spaarrekening. En die brengt vandaag inderdaad maar een habbekrats meer op. Bij de meeste rekeningen komt u niet verder dan een opbrengst van 0,11%. En dan moet u het geld nog een heel jaar laten staan. Doet u dat niet, dan vangt u meestal maar 0,01%.

Er zijn uiteraard spaarrekeningen op de markt die meer opbrengen, al zal u ook daar niet rijk van worden. Volgens het overzicht van Spaargids.be brengt de best vergoede spaarrekening waarvoor geen bijzondere beperkingen gelden op jaarbasis 0,50% op. Dat is bijna vijf keer meer dan het wettelijke minimum, maar nog steeds erg mager.

Tot dezelfde conclusie zal u komen als u de opbrengsten van termijnrekeningen en kasbons in ogenschouw neemt. Voor een belegging op vijf jaar wordt het beste aanbod nu gedaan door Izola Bank met een brutorente van 1,80%. Na afhouding van roerende voorheffing blijft daarvan netto 1,26% over. Bij de tweede, de kleine spaarbank CKV, zakt dat al meteen tot respectievelijk 1,25% en 0,88%

Inflatie holt koopkracht uit

Die opbrengsten volstaan niet om de geldontwaarding tegen te gaan. Volgens de laatste cijfers kost een doorsnee korf goederen en diensten nu 1,8% meer dan een jaar geleden. Wat meteen betekent dat het geld op een spaarrekening aan koopkracht verliest.

Toch moeten spaarrekeningen niet meteen worden afgeschreven. Uit een recente enquête van iVox in opdracht van Spaargids.be en Santander Consumer Bank blijkt dat 61% van de ondervraagden zegt te sparen om bij eventuele pech over een reserve te kunnen beschikken. Voor hen is een directe opvraagbaarheid van de tegoeden dan ook belangrijk.

Alternatieven

Maar een groot deel zou perfect op een andere manier gespaard en belegd kunnen worden. Bijvoorbeeld in een tak21-spaarverzekering. Dat is een spaarformule waarbij een verzekeraar de klant garandeert dat hij op een bepaald moment een bepaalde som geld kan ontvangen. Specifiek hierbij is een minimale gegarandeerde rente. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen indien de verzekeraar de inleg van de spaarder met winst kan herbeleggen. Een overzicht van Spaargids leert dat vandaag diverse aanbieders nog een basisrente van 1,00% garanderen. Om fiscale redenen is een tak21-spaarverzekering echter maar interessant voor wie zijn geld minstens 8 jaar kan missen.

Wil u echter de inflatie voorblijven, dan kan dit vandaag alleen door het aanvaarden van risico’s. Zo kunt u bijvoorbeeld opteren voor een belegging in aandelen of in aandelenfondsen. In dat geval kunt u (aanzienlijke) winsten boeken als de beurzen de komende maanden en jaren meezitten. Maar voor hetzelfde kunt u ook geld verliezen. Dat geldt eveneens als u kiest voor een tak23-beleggingsverzekering. Ook de evolutie van de waarde hiervan is gekoppeld aan de gang van zaken op de financiële markten.

Veel meer dan de lage rente uitzweten of risico’s aanvaarden, zit er dus vandaag niet in.

