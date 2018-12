Heeft het nut om jaarlijks meer dan 960 euro te besteden aan pensioensparen? En vier andere belangrijke vragen over je pensioenspaarpot Sven Vonck

Met het jaareinde in zicht beseffen veel mensen dat ze nog de nodige stortingen moeten doen voor hun pensioenspaarpot. Andere overwegen misschien om in 2019 eindelijk eens met pensioensparen te beginnen. We zetten enkele essentiële vragen en bijhorende antwoorden op rij.

1. Wanneer start je best met sparen?

Pensioensparen kan al vanaf de leeftijd van 18 jaar en het kan zeker geen kwaad om er al zo’n vroege leeftijd aan te beginnen. Om evidente redenen: hoe vroeger iemand begint met pensioensparen, hoe meer geld er aan de kant wordt gezet en hoe meer pensioenkapitaal er wordt opgebouwd. Toch moeten we daar een kanttekening bij plaatsen: je krijgt het pensioenkapitaal echt pas op je 65ste. Het is op papier wel mogelijk om het geld vroeger op te vragen, maar de fiscus straft dat meestal zwaar af met een belastingtarief dat kan oplopen tot 33 procent. Je maakt dus best ook de afweging waarvoor je je geld precies nodig hebt. Staan er nog zware investeringen op je planning, zoals een huis kopen of renoveren? Wil je eerst nog die reis rond de wereld maken? Slaag je er zelfs nog niet in om een gezonde spaarbuffer opzij te laten staan? Dan is het misschien toch verstandiger om het pensioensparen nog wat uit te stellen.

2. Kies je voor een pensioenspaarverzekering of -fonds?

Het pensioenspaarfonds is een echt beleggingsfonds en er is dus geen gegarandeerd rendement. Als de beurzen crashen, dan kan ook een deel van het pensioenkapitaal in rook opgaan. Toch leveren pensioenspaarfondsen op de lange termijn het hoogste rendement. Niet alle pensioenspaarfondsen zijn even risicovol: het risicoprofiel varieert van ‘defensief’ (die fondsen beleggen vooral in obligaties) tot ‘dynamisch’ (die fondsen beleggen vooral in aandelen).

De pensioenspaarverzekering (van het type tak21) is de veilige keuze: het biedt een gegarandeerde rente, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelname wanneer de achterliggende beleggingsportefeuille goed presteert. Het kapitaal is beschermd, maar door de lage rente is het rendement eerder beperkt. Er zijn ook pensioenspaarverzekeringen van het type tak23: die bieden geen gegarandeerd rendement en net zoals bij de pensioenspaarfondsen is het rendement helemaal afhankelijk van de evolutie op de beurs.

Als spaarder moet je voor jezelf uitmaken met welk risiconiveau jij je nog comfortabel voelt. Het is nooit een goed idee om zomaar te kiezen voor een pensioenspaarfonds omdat dat nu eenmaal het hoogste rendement biedt, om dan vervolgens angstig wakker te liggen bij élke beurscorrectie die de revue passeert.

3. Hoeveel moet je nu jaarlijks storten?

Sinds kort gelden er twee verschillende grensbedragen. Stort je tot 960 euro, levert je dat een belastingvoordeel op van 30% (of 288 euro). Je mag ook tot 1.230 euro te storten, maar dan bedraagt de belastingvermindering ‘maar’ 25 procent (wat neerkomt op 307,5 euro). Overweeg je meer dan 960 euro te storten? De wiskundeknobbels onder jullie zullen dan snappen dat je best minstens 1.152 euro stort - zo niet is je belastingvoordeel lager dan wanneer je 960 euro in het pensioenspaarproduct had gestopt. Bijvoorbeeld: wie 1.000 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 250 euro. Dat is minder dan de belastingvermindering van 288 euro voor wie 960 euro stort!

4. Tot wanneer is het juist mogelijk om van product te veranderen?

Het is geen enkel probleem om je opgebouwde kapitaal te transfereren van het ene pensioenspaarfonds naar het andere. Wie heeft gekozen voor een dynamisch fonds, krijgt sowieso het advies om rond de leeftijd van 55 jaar de overstap te maken naar een meer defensief fonds. Ook de transfer van de ene pensioenspaarverzekering naar de andere is mogelijk, al zijn daar meestal iets meer kosten aan verbonden. Wat sowieso nooit kan: je pensioenkapitaal overzetten van een pensioenspaarfonds naar een pensioenspaarverzekering, of omgekeerd. Het enige alternatief dat je dan hebt is om niet langer nieuwe stortingen te doen in het ene product en verder te sparen in het andere.

5. Krijgt iedereen hetzelfde belastingvoordeel?

Elke pensioenspaarder heeft recht op een belastingvermindering. In de praktijk is dat enkel in je voordeel als je ook effectief belastingen betaalt, want je voordeel wordt afgetrokken van de verschuldigde belastingen. Betaal je geen belastingen - bijvoorbeeld omdat je geen of weinig inkomsten hebt, dan heb je ook geen recht op de belastingvermindering voor pensioensparen. Stel dat het bedrag dat je aan de belastingen moet betalen lager is dan het bedrag van de vermindering, dan heb je slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.

