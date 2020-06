Heeft het coronavirus ook een grote impact op uw pensioen? Dit kan u doen Sven Vonck

04 juni 2020

08u00

Bron: spaargids.be 1 Sparen De beurscrash na de uitbraak van het coronavirus had ook een grote impact op de pensioenspaarfondsen. De beurscrash na de uitbraak van het coronavirus had ook een grote impact op de pensioenspaarfondsen. Spaargids.be adviseert hoe u in de toekomst uw verlies kan compenseren.

Het coronavirus heeft ook de financiële markten heel hard geraakt. In de loop van maart incasseerde de BEL20, de korf met Belgische steraandelen, een mokerslag van bijna 40 procent verlies. Sindsdien zijn de koersen weer gaandeweg gestegen, maar de sterindex noteert nog altijd 20 procent lager tegenover de hoogste koers in maart. In vergelijking met de grote koersval van de wereldwijde aandelenmarkten, wisten de Belgische pensioenspaarfondsen de schade wél nog enigszins te beperken.

• BNP Paribas B Pension Sustainable Growth Classic: min 9 procent tegenover het begin van het jaar

• Argenta Pensioenspaarfonds: min 8 procent

• ING Star Fund: min 8 procent

• Crelan Pension Fund Sustainable Growth Classic: min 9 procent

• Pricos-fonds van KBC: min 12 procent

Op zich is zo’n daling geen huizenhoog probleem, want de stortingen in pensioenspaarfondsen gebeuren per definitie op lange termijn. Het is namelijk niet de bedoeling dat u het kapitaal van uw pensioenspaarfonds voor uw 60ste verjaardag opvraagt. Als u daar nog ettelijke jaren van verwijderd bent, dan heeft uw beleggingsportefeuille normaal gezien nog voldoende tijd om te herstellen van de recente beurscrash. Als u dit jaar nog geen storting had gedaan in het pensioenspaarfonds, kan u zelfs van de daling gebruikmaken om voor hetzelfde bedrag meer deelbewijzen van het fonds te kopen.

Van dynamisch naar defensief

Misschien zijn sommige spaarders nu wel echt geschrokken van de impact van de beursperikelen op hun pensioenspaarpot. Of zijn ze niet tevreden over de prestaties van hun pensioenspaarfonds. Besef dat u niet voor het leven gebonden bent aan de pensioenspaarformule die u koos.

Zo is veranderen van pensioenspaarfonds - van een dynamisch naar een meer defensief bijvoorbeeld - binnen uw bank perfect mogelijk. Het is meestal ook gratis. Wie jonger is, krijgt vaak het advies om voor een dynamisch fonds te kiezen: het rendement is dan hoger, de risico’s zijn dat ook, maar financieel adviseurs redeneren dat de tijd de verliezen sowieso nog zal compenseren. Zodra de pensioenleeftijd nadert, is het beter om op veiliger te spelen en dus over te schakelen naar een defensief fonds. Zo vermijden pensioenspaarders dat een beurscrash – zoals we die nu meemaakten – in de laatste rechte lijn voor het pensioen nog een groot deel van het opgebouwde pensioenkapitaal wegvaagt.

Lees ook: Welke formule van pensioensparen brengt het meest op?

Veranderen van bank

Het is ook mogelijk om het opgebouwde pensioenkapitaal over te hevelen naar het pensioenspaarfonds van een andere bank. Belfius en KBC rekenen daarvoor geen kosten aan. Bij alle andere banken betaalt u wel transactiekosten voor zo’n externe transfer. De tarieven verschillen sterk van bank tot bank, maar bedragen meestal 15 à 75 euro. BNP Paribas Fortis spant de kroon en rekent 150 euro aan voor de transfer naar een pensioenspaarfonds van een andere financiële instelling. Sommige banken, waaronder Argenta, betalen de transferkosten wel terug die de huidige bank aanrekent voor de transfer van de pensioenreserves.

Overstappen naar pensioenspaarverzekering

Pensioenkapitaal overhevelen van een pensioenspaarfonds naar pensioenspaarverzekering ligt veel moeilijker dan een transfer van het ene fonds naar het andere. Fiscaal wordt de transfer van een pensioenspaarfonds naar een pensioenspaarverzekering (of omgekeerd) afgestraft, omdat u het kapitaal dan vervroegd moet opvragen. U laat dan beter de pensioenspaarverzekering en het pensioenspaarfonds naast elkaar bestaan. Alleen de storting in één van beide geeft dan recht op de belastingvermindering.



