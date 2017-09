Hebben is zo passé. Delen is goedkoop, gezond en goed voor het milieu Gereedschap delen met de buren, je fiets herstellen in een Repair Café, met een Voedselteam samen groenten kopen bij de lokale boer: het zijn allemaal vormen van deeleconomie. Het is goedkoop en goed voor het milieu. En je leert nog eens nieuwe mensen kennen ook. Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Je wasmachine wil niet meer starten? Het achterwiel van je fiets staat paraplu? Je printer maakt een schurend geluid? Voor je naar het containerpark rijdt, surf je best eens naar www.wijrepareren.be. In Vlaanderen zijn er intussen al ruim 150 zogenaamde Repair Cafés. Mensen uit de buurt helpen er elkaar om kapotte toestellen te herstellen. Dat gebeurt op vrijwillige basis en is dus helemaal gratis. Een jurk verstellen, een waterkoker repareren, meubels oplappen, een computer weer aan de praat krijgen: waar winkelketens geen zin in hebben, dat fiksen de vrijwilligers in het Repair Café. Mooi meegenomen: het is er gezellig en je leert er tof volk kennen.

Pluk-het-zelf

Gezonde voeding is belangrijk. Maar moet dat echt zo duur zijn? Niet overal. Ga eens langs bij een van de biologische zelfplukboerderijen in Vlaanderen. Het principe is simpel: je plukt, toont je oogst aan de boer of de tuinder en betaalt. Op de website vind je info over wanneer je wat kunt plukken en ook op het veld zelf staan er bordjes met aanwijzingen.

Recht van de boer

Laat je de groentjes liever tot jou komen? Sluit dan aan bij een ‘Voedselteam’. In zo’n team verenigen mensen zich om samen groenten, fruit, vlees, en zuivel te kopen bij lokale boeren. Zo weet je zeker dat je voeding niet van de andere kant van de wereld komt en eet je altijd volgens het seizoen. Lekker, gezond en goed voor het milieu.

Reisje voor een prijsje

Ga je graag op reis? Wie niet. Ook hiervoor bestaan er interessante initiatieven rond deeleconomie. Zo kan je op tripping.com of bewelcome.org op zoek naar een goedkope slaapplaats in binnen- of buitenland. En campinmygarden.com brengt je in contact met mensen die het niet erg vinden dat je je tent in hun privétuin opslaat.

Peer to peer

De initiatieven in de deeleconomie zijn heel verschillend van grootte en opzet. Eén ding hebben ze gemeen: ze vertrekken van het ‘peer to peer’ principe. ‘Peer’ is Engels voor ‘gelijke’. Daarmee bedoelt men de gebruikers. Die komen via een internetplatform met elkaar in contact om spullen of vaardigheden uit te wisselen. Er komt dus geen winkel of andere traditionele tussenpersoon aan te pas.

Ben je benieuwd naar wat de deeleconomie allemaal te bieden heeft? Een goed startpunt is de site www.bewustverbruiken.be, met informatie over binnen- en buitenlandse initiatieven.