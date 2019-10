Heb je veilig kinderstoeltje in de wagen? Er is grote test gebeurd en hier kan je dat checken KVDS

22 oktober 2019

09u20 10 Consument De Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme ANWB heeft een grote test gedaan van autostoeltjes. Opmerkelijk: het is niet omdat je veel geld uitgeeft, dat je noodzakelijk een veilig kinderzitje in de wagen hebt. En maar liefst 4 modellen blijken een te hoge concentratie aan schadelijke stoffen in de bekleding te hebben.

De ANWB test al sinds 2003 elk jaar kinderzitjes, samen met enkele Europese partners. Doel is om ouders te informeren over de kwaliteit van de stoeltjes. Ook dit najaar gebeurde dat. Deze keer was er een 20-tal modellen bij betrokken.

Schadelijke stoffen

De stoeltjes werden beoordeeld op veiligheid, bediening, ergonomie en de aanwezigheid van schadelijke stoffen. En het was die laatste parameter die ervoor zorgde dat vier van de stoeltjes het label “ondermaats” kregen. Ze scoorden maar één ster en kregen de beoordeling “slecht”.





Het gaat om de bekleding van de Uppababy Mesa i-Size en de Uppababy Mesa i-Size + i-Size Basis, die een te hoge concentratie van de vlamvertrager TCPP bevatten. TCPP is een stof waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend is. In de bekleding van de Hauck iPro Baby en de Hauck iPro Baby + iPro Base is dan weer een te hoge concentratie naftaleen gevonden en ook van die stof wordt vermoed dat ze kankerverwekkend zou kunnen zijn.

Maar er is ook goed nieuws. Elf zitjes kregen vier sterren en de kwalificatie “goed”. Vijf andere sleepten nog drie sterren in de wacht en de beoordeling “voldoende”.

Bijzondere vermelding

Het autostoeltje BeSafe iZi Kid X3 i-Size kreeg een bijzondere vermelding. “Het biedt een zeer goede bescherming bij zowel de frontale als de zijdelings botsing”, klinkt het. “Op het onderdeel ‘veiligheid’ scoort het zitje het beste van alle autostoeltjes die we sinds 2015 hebben getest.”

Op deze pagina van het ANWB krijg je een volledig overzicht met testresultaten van de bijna 200 stoeltjes die ANWB sinds 2015 controleerde. De organisatie raadt aan om eerst op de website te checken hoe veilig een stoeltje is voor je er een aanschaft.