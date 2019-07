Heb je het warm? Dan geef je waarschijnlijk meer geld uit AW

25 juli 2019

18u09

Bron: Scientias 1 Consument “Heb je het warm?” is een retorische vraag. Met hitterecords die blijven sneuvelen, is het zuchten, puffen en zweten in België. Die hitte zorgt er trouwens ook voor dat je meer geld uitgeeft. Dat blijkt uit een studie van de Florida International University.

Onderzoekers aan Florida International University’s College of Business (FIU Business) wilden graag weten wat voor een impact temperaturen hebben op het koopgedrag van consumenten. Daarom stelden ze een groep proefpersonen samen die zou bieden op een vijfdaagse cruise in de Caraïben. De veiling zou starten bij een minimumprijs van 1.000 dollar (896 euro).



De proefpersonen werden uiteindelijk verdeeld over twee ruimtes. De ene groep nam plaats in een kamer met aangename temperaturen van 19 tot maximum 25 graden Celsius. De andere groep moest in een ruimte zitten waar de temperaturen stegen tot wel 28 graden Celsius.

Bieden maar

Eenmaal de proefpersonen gewend waren aan de aangename en minder aangename temperaturen ging de veiling van start. Het mooie reisje naar de Caraïben lonkte en de proefpersonen leefden zich een voor een uit.



Alleen waren de leden van de tweede groep – die in de warmste kamer vertoefde – iets enthousiaster dan de leden van de eerste groep. Het resultaat? Bij de eerste groep werd de reis voor gemiddeld 1.067,14 dollar (956 euro) geveild terwijl er in de warme kamer gemiddeld 1.214,33 dollar (1.087 euro) werd geboden, een verschil van bijna 200 dollar voor exact hetzelfde reisje.

Agressiviteit

De onderzoekers verklaarden het verschijnsel ook meteen. De hitte zorgt er volgens hen voor dat personen zich agressiever gedragen. Bij een veiling betekent dat dat de deelnemers koste wat kost het hoogste bod willen uitbrengen omdat ze de anderen willen overtreffen. Wie gewoon gaat shoppen, moet natuurlijk minder wedijveren met andere koopjesjagers. Daardoor zal de hitte wellicht een minder grote impact hebben.

De onderzoekers zijn overigens nieuwsgierig of andere factoren zoals drukte, lawaai en oncomfortabele zitplaatsen het koopgedrag beïnvloeden. Dat zal in een vervolgstudie onderzocht worden.