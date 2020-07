Heb je een wijnkelder nodig om je flessen te bewaren? Sepideh legt uit hoe het ook zonder kan

“Niet iedereen die wijnkoopjes doet, heeft natuurlijk thuis een wijnkelder of klimaatkast,” weet onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia. Gelukkig kan je ook dan je wijn bewaren in bijna ideale omstandigheden. Sepideh geeft enkele richtlijnen die je op weg helpen als thuissommelier

Donker

“Wijn is ultragevoelig voor (zon)licht. De invloed van het licht zal na verloop van tijd ongewilde smaakreacties veroorzaken in de fles. Vandaar dat de bewaarruimte – op een lichtpeertje na – zo donker mogelijk moet zijn én dat de de meeste (bewaar)wijnen sowieso al in een donkergekleurde fles zitten.”

Hoe lager de temperatuur, hoe geleidelijker en kwalitatiever de wijn zal evolueren

Constante temperatuur

“Geen nood als de temperatuur van de bewaarruimte licht schommelt, zolang die maar tussen 10 à 14°C blijft – zowel in de zomer als de winter. Hoe lager de temperatuur, hoe geleidelijker en kwalitatiever de wijn zal evolueren. Terwijl extreem hoge temperaturen tijdens de zomermaanden (zeker boven de 25°C) gegarandeerd voor kwaliteitsverlies zullen zorgen. Door de hitte zal de wijn immers uitzetten en mogelijk de kurk een stukje uit de fles duwen of zelfs langs die kurk naar buiten stromen. Bij het afkoelen zal de kurk dan weer inkrimpen waardoor er een hoeveelheid lucht de fles binnendringt en de wijn sneller zal oxideren.”

Vochtig

“Een vochtige ruimte is in het voordeel van de houten en dus ‘levende’ kurk. In een droge ruimte zal een kurk onvermijdelijk uitdrogen en zuurstof de fles laten binnendringen waardoor je wijn verandert in azijn. De ideale vochtigheidsgraad voor een bewaarruimte varieert ruim van 55% tot zelfs 90%, al is dat laatste nefast voor de toonbare staat van de etiketten.”

De ideale bewaarruimte is vrij van producten met sterke geuren als ajuin, knoflook en kaas

Ventilatie

“Zeker in vochtige ruimtes moet voldoende lucht kunnen circuleren. Zoniet kan schimmelvorming optreden die de kurk en uiteindelijk ook de wijn zelf aantast.”

Zonder geurtjes

“De ideale bewaarruimte is vrij van producten met sterke geuren als ajuin, knoflook en kaas. Die geuren kunnen de smaak op langere termijn beïnvloeden.”

Geen trillingen

“Luide geluiden en trillingen zorgen ervoor dat de wijn niet kan rusten en ‘vaste’ bestanddelen constant door de wijn zwemmen. Hoe minder trillingen, hoe minder risico op kwaliteitsverlies van de wijn. Maar onthou vooral dat 80 à 90% van alle wijnen – én al zeker die uit de supermarkt – niet bedoeld zijn om jarenlang te bewaren, maar wel om snel van te genieten.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Druif van de dag: Sangiovese

• Rood

• Typisch voor o.a. Toscane (It)

• Vooral krachtig en karaktervol, met wereldberoemde wijnen als Vino Nobile di Montepulciano en Brunello di Montalcino

• Aroma’s: o.a. bramen, kersen, pruimen, viooltjes

Uit het woordenboek van de sommelier: Glycerol

Naast water en alcohol een derde belangrijk bestanddeel van wijn, toont zich via de tranen op de glasrand.

