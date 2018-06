Handelsrechtbank Charleroi niet bevoegd voor zaak van geschrapte vluchten volgens Ryanair jv

22 juni 2018

19u20

Bron: belga 4 Consument Voor de rechtbank van koophandel van Charleroi vonden de pleidooien plaats in de zaak die honderden passagiers hadden aangespannen tegen Ryanair omwille van de vele geschrapte vluchten eind vorig jaar. De advocaten van de Ierse budgetvlieger betwistten echter de bevoegdheid van de rechtbank. De luchtvaartmaatschappij is bereid om passagiers te vergoeden, maar om betaald te worden moeten die naar Ierland trekken.

Het Gentse bedrijf Happy Flights, dat voor passagiers compensaties eist bij sterk vertraagde of geschrapte vluchten, was naar de rechter gestapt met een honderdtal dagvaardingen, goed voor een 400-tal passagiers. Het gaat om mensen die een vlucht vanop de luchthaven van Charleroi geboekt hadden.

Sommigen hadden zelf een klacht opgestart via de website van Ryanair, maar geen antwoord gekregen en zich bijvoorbeeld tot Happy Flights of Air Help gewend. Ryanair ging akkoord hen te vergoeden, maar dat gebeurde finaal niet.

Geen consument

Het ging voor de rechtbank om een bedrag van 120.000 euro, exclusief kosten en 45.000 euro aan deurwaarderskosten.

Tijdens de zitting uitten de advocaten van Ryanair hun twijfels over de behandeling van het dossier. Happy Flights is volgens hen geen consument, maar een commercieel bedrijf. Daarop stelde Happy Flights dat er niets verandert aan een dossier wanneer een passagier zich tot hen wendt.

"Ryanair zegt zelf dat de passagiers er recht op hebben en dat het hen wil betalen, maar dat ze naar Ierland moeten gaan en hen daar dagvaarden", voegt de advocaat van Happy Flights, Jeroen De Man, toe. De uitspraak zou vallen op 21 september.