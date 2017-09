Haar man liet haar in de steek. Plots stond deze mama van twee er helemaal alleen voor. ‘Huur, facturen, kledij, schoolkosten: plots moest ik het allemaal alleen betalen. Bovendien kwamen alle zorgen op mijn schouders terecht. Het blijft een strijd. Maar ik ben er wel zelfzekerder door geworden.’ Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Ariane (37) is sinds vorig jaar single mama van Nona (8) en Felix (6): ‘Een jaar geleden verdween de vader van mijn kinderen met de noorderzon. Hij had genoeg van België. En duidelijk ook van ons. Hij zoekt zijn geluk nu aan de andere kant van de wereld. Mijn gezin viel uit elkaar. Ik bleef achter met Nona en Felix. En eerlijk, ik zat toen met de handen in het haar.

In eerste instantie maakte ik me vooral financiële zorgen. Op alimentatie hoefde ik namelijk niet te rekenen. Want hij had zelf zo goed als niets. Ik wilde in ons huis blijven wonen, omwille van de kinderen. Dus betaalde ik plots de huur alleen. Maar ook de rest moest met één loon betaald worden. Ik herinner me nog dat ik echt wel moest slikken toen ik de sticker ‘geen reclame’ op de brievenbus verwijderde. Het symbolische begin van mijn nieuwe leven. Ik werd ook heel snel geconfronteerd met een maatschappij die zich helemaal op het klassieke gezin met twee ouders richt. Opvangkosten, vakantiekampjes, schoolrekeningen,… alle kosten bleven dezelfde. Alleen moest het plots allemaal uit één portemonnee betaald worden.’

‘De zorgen bleven niet enkel financieel. De combinatie werk, huishouden en kinderen is een puzzel waar ik elke dag de handen vol mee heb. Ik heb weinig tot geen familie in de buurt. Qua opvang stond ik er alleen voor. Ik moest ook elke keuze alleen maken. Gedaan met even polsen bij je partner. Want die is er niet meer. Ook de kleine dagelijkse dingen zijn gemakkelijker met z’n tweeën. Boodschappen, koken, wassen, strijken, huiswerk begeleiden,… Alles kwam op mijn schouders terecht.’

‘We zijn nu een jaar verder en het blijft een strijd. Als de kinderen slapen en het huishouden gedaan is, dan houd ik nog maar weinig tijd voor mezelf over. Ik zou zo graag gaan sporten. Maar zelfs een uurtje lopen kan niet zonder babysit. Net als een avondje uit met vriendinnen. Dergelijke avonden worden daardoor al snel superduur. En wat als ik ziek word? Ook dat blijft een grote zorg. Hoe zullen we dan overleven? Ik mag er niet aan denken.’

‘Wordt het niet eens tijd dat je weer aan een partner denkt?’ vroeg mijn moeder me vorige week nog. Ik weet dat het op heel wat vlakken handiger zou zijn. Maar ik ben er op dit moment echt nog niet aan toe. Wie weet misschien zelfs nooit meer. Ontzeg ik mijn kinderen dan niets? Hebben zij geen nood aan een vaderfiguur in huis? Aan een mannelijke touch in de dagelijkse dingen? Ook daar kan ik wel eens wakker van liggen. Alleenstaande moeder zijn, het is geen evidentie. Dat ondervind ik elke dag opnieuw. En toch probeer ik er ook de goede kant van in te zien. Zo leven we weer zonder ruzie in huis. Er is veel meer rust. Ik kan ook alles op mijn manier doen. Ik hoef geen rekening meer te houden met het leven van een man. Of met schoonouders. Dat is fijn. Ik ben er ook zelfzekerder door geworden. Ik laat me minder snel uit mijn lood slaan. Daar trek ik me aan op. En aan mijn kinderen natuurlijk. ‘Je bent de allerliefste,’ zeggen ze me soms. Dan besef ik zo dat ik dit alles niet voor niets doe.’