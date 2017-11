Gunstig moment voor aankoop nieuwe auto met financiering Johan Van Geyte

Op 1 januari 2018 wijzigt de fiscale aftrekbaarheid van de autokosten. Consument Wie overweegt een nieuwe auto te kopen, kan dat misschien nog best dit jaar doen. Met Nieuwjaar worden de fiscale aftrekmogelijkheden aangepast. Bovendien zijn de financieringskosten nog steeds laag. Op een lening van 15.000 euro op 48 maanden moet maar 8,25 euro per maand aan intresten worden betaald. Fiscaal aftrekbaar bovendien.

Aftrekbaarheid wordt aangepast

Zelfstandigen die vandaag een nieuwe auto kopen, mogen de aankoopkosten ervan voor 75% aftrekken van hun belastbare inkomsten. Daardoor de belastbare basis verlaagd, zodat er uiteindelijk minder belastingen betaald moeten worden.

In 2018 veranderen de spelregels. De fiscale aftrek die zelfstandigen genieten, zal dan gelijk worden geschakeld met de regeling die geldt voor vennootschappen die een wagen aankopen.

Dit houdt in dat de aftrek gekoppeld wordt aan de CO2-uitstoot van de auto. De aankoopprijs van een elektrische auto zal dan voor 120% mogen worden afgetrokken. Voor een auto die op fossiele brandstoffen rijdt, wordt naar de CO2-uitstoot gekeken. Bij een dieselwagen blijft de 75%-aftrekbaarheid als de CO2-uitstoot tussen de 116 en 145 g/km ligt, bij een benzinewagen is dat tussen de 126 en 155 g/km. Heeft uw wagen een lagere uitstoot, dan komt hij in een lagere schijf terecht en zal hij recht geven op een hogere belastingaftrek. Is de uitstoot daarentegen hoger, dan zal de aftrek beperkter worden. Zo geldt voor diesels vanaf 195g/km een beperking tot 50%, bij benzines is dat het geval vanaf 205g/km. Vanaf 2020 wordt de berekening in schijven opgeheven en komt er een formule die meer geleidelijkheid beoogt.

Hybrides

Voorts worden de hybrides, auto’s die zowel elektrisch als op brandstof rijden, aangepakt. Wagens waarvan de batterij een vermogen heeft van minder dan 0,6 kWh per 100 kg gewicht zullen worden geherkwalificeerd als vergelijkbare auto’s die op louter fossiele brandstof rijden. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Toyota Prius PHEV, die maar aan 0,58 kWh/100 kg komt.

Voor beide aanpassingen is de datum van het tekenen van de bestelbon van belang. Voor 1 januari 2018 geldt nog de oude regeling, nadien de nieuwe.

Vooral wie een ‘meer vervuilende’ auto op het oog heeft of zich een hybride voertuig met een kleine batterij wil aanschaffen, kan dus overwegen om nog dit jaar een nieuwe auto te bestellen.

Financiering nieuwe auto

Een nieuwe auto kan bovendien goedkoop worden gefinancierd. Voor een lening van 15.000 euro op 48 maanden vraagt prijsleider Beobank momenteel een intrest van 1,29%. Dat betekent een maandelijkse afbetaling van 320,75 euro. Over de hele looptijd van het krediet moet dus 396,00 euro aan rente worden opgehoest. Dat is omgerekend 8,25 euro per maand, die bovendien nog eens fiscaal aftrekbaar is.

In de ranglijst die Spaargids.be maakte over de goedkoopste autofinancieringen voor nieuwe wagens wordt Beobank gevolgd door BNP Paribas Fortis (1,30%) en het duo Belfius/ING (1,35%). Bij deze laatste tandem geldt dat tarief weliswaar alleen voor een milieuvriendelijke wagen.

Financiering tweedehandse wagen

Overweegt u een financiering voor een tweedehandse wagen, dan ziet het lijstje met beste aanbiedingen er iets anders uit. Voor een auto van 3 à 4 jaar kan je bij Mozzeno een lening van 10.000 euro op 36 maanden sluiten voor 3,44%. Dat geeft maandbetalingen van 282,52 euro en een totaalbedrag aan intresten van 530,72 euro. Vdk en Hello bank! volgen met tarieven van respectievelijk 3,55% en 3,60%.

