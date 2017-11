Grote supermarktketen laat klanten toe eigen dozen of bokalen te gebruiken om eten in mee te nemen rvl

15u55

Bron: Belga 0 James Arthur Een groeten- en fruitafdeling bij Carrefour. Consument Tupperwaredozen, lege glazen bokalen of oude roomijsdozen. Voortaan kan de klant ze meenemen naar de Carrefour. De supermarktketen laat toe dat klanten hun eigen zakjes en dozen meebrengen om boodschappen te doen. Bedoeling is het gebruik van verpakkingen te verminderen.

Carrefour heeft al een test in een hypermarkt in het Waalse Bierges achter de rug en rolt het beleid nationaal uit naar alle hypermarkten en Carrefour Markets. "Maar ook franchisewinkels zullen het kunnen toepassen", verzekert woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Concreet mogen klanten hun eigen zakjes en dozen meebrengen naar de winkel om beleg, vis, kaas, bereide maaltijden, vlees enz... die ze kopen aan de bedieningstogen in te verpakken. "Denk aan Tupperware, bokalen of diepvriestassen", aldus Van Outryve.

Wat mag niet?

Wat mag niet: vuile verpakkingen of verschillende producten in één verpakking. "We gaan een biefstuk en een stuk vis niet in één verpakking toelaten", klinkt het bij Carrefour. Dit om kruiscontaminatie te vermijden.

De nieuwe maatregel past in het duurzaamheidsbeleid van de keten om het aantal verpakkingen te verminderen. Carrefour zegt de eerste grote supermarkt te zijn in ons land die eigen verpakkingen toelaat. Het bedrijf doet ook een test met herbruikbare textielzakjes om groenten en fruit te verpakken.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ziet geen graten in het gebruik van eigen propere verpakkingen door de consument. Het Agentschap adviseert wel enkel verpakkingen te gebruiken met het logo dat garandeert dat het gebruikte materiaal geschikt is voor het bewaren van voeding.