Grote groep doet nog niet aan online bankieren jv

19 juni 2019

06u48

Bron: belga 1 Consument Hoewel banken massaal de kaart van de digitalisering trekken, is een hele groep niet mee met die evolutie. Rondvraag leert dat bij ING een kleine 40 procent van de klanten nog niet online bankiert. Bij KBC doet een kwart zijn bankzaken alleen via het kantoor, schrijft De Morgen.

De krant deed navraag bij de vier grootbanken in België. Bij ING blijkt 39,5 procent van de meerderjarige actieve rekeninghouders niet digitaal te bankieren. In de categorie boven 65 is dat 56 procent. Een gelijkaardig verhaal kreeg de krant te horen bij KBC en BNP Paribas. Voor KBC is het zo dat 24 procent van de klanten al zijn bankwerk nog steeds enkel via het kantoor of de bankautomaat doet. Bij BNP Paribas heeft 16 procent van de klanten enkel contact met de bank via het kantoor. Van de klanten ouder dan 65 is bij Belfius slechts 30 procent 'digitaal actief'.

Sectorfederatie Febelfin wijst er in een reactie op dat de penetratiegraad van de banken in ons land bijzonder groot blijft. "Sommige grootbanken hadden bijna in elk gehucht een kantoor", zegt CEO Karel Van Eetvelt. "We gaan nu van een extreme penetratiegraad naar een meer normale." De banken, de sectorfederatie en de sociale organisaties werken verwoed aan oplossingen. KBC en ING hebben bijvoorbeeld oefenmomenten en digitale ateliers, waarbij klanten begeleid worden om de digitale omslag te maken.