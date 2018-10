Grote appeloogst leidt tot overaanbod en lage prijzen mvdb

12 oktober 2018

18u00

Na de droogte van de afgelopen weken overtreft de grootte van de Belgische appeloogst de verwachtingen. Samen met het overaanbod uit het buitenland leidt dat tot een overaanbod, en dus lage prijzen. Boerenbond-adviseur Pieter Timmermans heeft het over een "catastrofe" voor de sector als de prijs niet aantrekt, omdat de telers hun oogst nu onder de prijs moeten verkopen.

"Ik kan de mensen alleen maar oproepen veel appels te eten, want hoewel de appels groter zijn en een misschien wat afwijkende kleur hebben, is de kwaliteit goed."

Recordoogst in Polen

De oogst loopt nog een tweetal weken, maar het grootste deel is al geplukt. De prijzen die de telers nu krijgen liggen onder de kostprijs. "Wat het volume betreft is deze oogst zeker niet slecht", zegt Timmermans. "Maar ook in andere Europese landen, zoals Frankrijk, Italië en Polen was de oogst goed tot bijzonder goed. In Polen is zelfs sprake van een recordoogst, met 4,5 miljoen ton. Daardoor hebben we nu wel te maken met een overaanbod voor zowel de eet- als de industrieappel."

Grotere Jonagold

Toch gaan de meeste telers verder met het oogsten van de appels, hopend op betere prijs later dit seizoen. Sommige appelsoorten zien er dit jaar wat anders uit. De Jonagolds hebben bijvoorbeeld de neiging wat groter te worden. "Dat is eerder een nadeel, omdat de consument kleinere maten gewoon is", aldus Timmermans. "De hoge temperaturen 's nachts in augustus hebben er ook voor gezorgd dat de appels minder mooi kleuren. Voor een mooie kleuring is een groter verschil nodig tussen dag- en nachttemperatuur nodig."

Conférence

Het oogstseizoen van de peren is intussen zo goed als afgelopen, maar ook daar is de situatie niet ideaal. "Normaal gedijt een soort zoals de Conférence heel goed in onze streken, maar dit jaar is gebleken dat deze soort niet goed tegen de droogte kan", zegt Timmermans. "De peren zijn iets kleiner dan de ideale maat, wat logischerwijs ook tot lagere prijzen leidt."