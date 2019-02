Grootste vrijhandelszone ter wereld gaat van start: EU en Japan vormen markt van meer dan 600 miljoen mensen jv

01 februari 2019

06u29

Bron: dpa/belga 0 Consument De grootste vrijhandelszone in de wereld treedt vandaag in werking. Het gaat om een pact dat de Europese Unie en Japan na jaren van onderhandelen hebben gesloten om een markt van meer dan 600 miljoen mensen te vormen. Ze willen importheffingen en andere handelsbelemmeringen wegnemen. Ook Belgische bedrijven kunnen daarvan profiteren, zegt werkgeversfederatie VBO.

Japan is na de Verenigde Staten en China de grootste economie ter wereld en dus een erg interessante afzetmarkt voor Europese bedrijven. Samen zijn de EU en Japan verantwoordelijk voor een derde van de wereldwijde economische activiteit.

Concreet zullen dankzij de vrijhandelszone Europese producenten van verwerkt varkensvlees, bepaalde kazen of wijn bijvoorbeeld belastingvrij hun producten kunnen uitvoeren naar Japan. De Japanners kijken dan weer uit naar lagere tarieven op export van industriegoederen, en dan vooral auto's.

De Belgische werkgeversfederatie VBO denkt dat ook de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven, actief in chemie, voeding of technologie, erop zal verbeteren door het akkoord. "Het VBO kijkt, samen met zijn sectorfederaties, toe op de goede uitvoering van het akkoord en zal de ondernemingen bewust maken van de procedures die moeten worden gevolgd om voluit te profiteren van de positieve gevolgen ervan", klinkt het.

Milieu- en consumentenorganisatie zijn dan weer kritisch over de nieuwe handelsovereenkomst. Ze vinden dat vooral grote concerns ervan profiteren en vrezen dat het moeilijker wordt om hoge standaarden toe te passen. Volgens eurocommissaris Cecila Malmström is die kritiek onterecht. Zij zegt dat beide partijen "zich hebben geëngageerd om de hoogste standaarden voor werknemers, consumenten en het milieu aan te houden".

Het VBO vindt dat de Europeanen en Japanners met de deal het wereldhandelsbeleid vorm kunnen geven "nu sommigen meer dan 70 jaar verworvenheden van het internationale handelssysteem willen tenietdoen". Dat is een verwijzing naar het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. "In plaats van handelsoorlogen te voeren, kiest Europa resoluut voor win-winoplossingen via handelsakkoorden. Het akkoord EU-Japan is een voorbeeld voor andere lopende besprekingen: ambitieus, toekomstgericht en evenwichtig", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.