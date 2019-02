Grootste Nutella-fabriek ter wereld ligt stil door problemen met kwaliteit Hans Renier

21 februari 2019

10u30

Bron: 20 minutes, The Local France 75 Consument De grootste Nutella-fabriek ter wereld ligt al sinds dinsdag stil. Het bedrijf Ferrero nam die beslissing nadat problemen zijn vastgesteld met de kwaliteit. De fabriek in het Franse Villers-Ecalles produceert normaal 600.000 potten choco per dag, een kwart van de wereldproductie.

De fabriek in Normandië ligt al sinds dinsdag 18 uur stil. De Italiaanse groep Ferrero nam die beslissing uit voorzorg. Bij testen bleek dat er problemen waren met de kwaliteit van Nutella choco en van Kinder Bueno-chocoladerepen.

Volgens de multinational is er niets mis met Nutella-potten of andere Ferrero-producten die al verkocht zijn. “Voorlopig is er ook geen probleem met de bevoorrading”, klinkt het. Wat de toekomst brengt, is af te wachten.

Onderzoek

De tijdelijke sluiting geeft het bedrijf de tijd om te onderzoeken wat er fout loopt. Ferrero hoopt daar eind deze week een zicht op te hebben. Op de vraag of het om een bacterieel probleem ging, kwam als antwoord “dat het onderzoek nog aan de gang is”, zo melden Franse media.

De fabriek van Villers-Ecalles is de grootste Nutella-fabriek ter wereld. De Ferrero-groep verdubbelde zijn omzet in tien jaar tijd tot meer dan tien miljard euro. In totaal telt Ferrero 22 fabrieken en het heeft meer dan 30.000 werknemers in dienst.

Nutella is overal ter wereld erg populair. Dat bleek onder meer een jaar geleden, toen klanten in Franse supermarkten bijna op de vuist gingen. Er waren toen chocopotten te koop met 70% korting.