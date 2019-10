Groothandelsprijzen elektriciteit nog gedaald: hoe haalt u er zelf voordeel uit? Kurt Deman

17 oktober 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Dit voorjaar berichtten we al over de dalende groothandelsprijzen voor elektriciteit. We gingen na hoe de prijzen intussen evolueerden en of ze nog opportuniteiten voor u als klant bieden. Dat blijkt inderdaad het geval.

Groothandelsbeurs op korte termijn

Elektriciteitsproducenten geven via Belpex, de groothandelsbeurs op korte termijn, aan hoeveel elektriciteit ze de volgende dag aan een bepaalde prijs ze willen verkopen. De evolutie van die groothandelsprijzen biedt vaak een duidelijke indicatie van hoe de prijzen ook op de consumentenmarkt zullen evolueren.

Tip: Vergelijk hier zelf de goedkoopste energieprijzen en bespaar tot honderden euro’s.

Fors gedaald

De elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt bevond zich in april met gemiddeld 37,91 euro/MWh (MegaWattuur) op een laag peil. Dat ten opzichte van een jaargemiddelde van 55,3 euro/MWh in 2018 en een piekprijs van 77,75 euro/MWh in november 2018. Ondertussen blijkt de prijs op de kortetermijnmarkt zelfs nog lager te liggen. Die klokte vorige maand af op een gemiddelde van 33,57 euro/MWh.

Lees ook: Hoe u zelf voordeel haalt uit de gedaalde aardgasprijzen

Tot 200 euro voordeliger

Die evolutie komt duidelijk tot uiting als u zelf online aan het vergelijken gaat. Via onze vergelijkingstool stellen we vast dat zowel de goedkoopste vaste als variabele contracten nog onder de tarieven van eind april duiken. Consumenten van wie het elektriciteitscontract al enige tijd loopt, evalueren dus best vandaag nog of ze niet beter af zijn met een nieuwe overeenkomst, al dan niet bij een andere energieleverancier. Daar kan u – mede dankzij de welkomstkortingen – op jaarbasis tot tweehonderd euro voordeel mee doen. Bekijk het overzicht van de kortingen op de resultatenpagina van Mijnenergie.be.

Afwachten?

Of de elektriciteitsprijs dat lage peil blijft behouden, valt sterk te betwijfelen. Het spel van vraag en aanbod speelt een belangrijke rol in dat verhaal. In aanloop naar de winter neemt het energieverbruik toe, wat de vraag en de prijzen doorgaans doet stijgen. De piek die we in november vorig jaar optekenden, viel deels toe te wijzen aan de berichtgeving over de slinkende energievoorraad en het toenmalige internationale politieke klimaat. Dergelijke scenario’s kunnen zich uiteraard altijd opnieuw aftekenen. Wie zelf voordeel wil halen uit de lage groothandelsprijzen, gaat dus best snel tot actie over!

Tip: Vergelijk hier uw huidige contract met het marktaanbod.

Lees ook:

Elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier: een verstandige keuze?



Aardgasprijzen historisch laag: zo profiteert u er maximaal van

5 klassieke denkfouten over veranderen van energieleverancier

Bron: mijnenergie.be.