Groothandelsprijzen elektriciteit dalen sterk: hoe haalt u er voordeel uit? Kurt Deman

31 mei 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 1 Energie De koers van de Belgische elektriciteitsgroothandelsbeurs op korte termijn is de afgelopen maanden fors gedaald. Kunt u daar als consument op inspelen?

Elektriciteitsproducenten kunnen hun elektriciteit op verschillende manieren verkopen. Ze doen dat via de lange of korte termijn groothandelsbeurzen of via rechtstreekse contracten met grote consumenten. Via Belpex, de groothandelsbeurs op korte termijn, geven producenten aan hoeveel elektriciteit ze willen verkopen gedurende elk uur van de volgende dag, en aan welke prijs ze dat willen doen. Daarnaast is er ook een zogenaamde ‘intraday markt’, ook markt van de leveringsdag genoemd. Hier onderhandelt men over de elektriciteit tot vijf minuten vóór de fysieke levering.

Meer dan gehalveerd

Waar de elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt in november 2018 nog gemiddeld 77,75 euro/MWh (MegaWattuur) bedroeg, klokte die in april 2019 af op 37,91 euro/MWh. Ter vergelijking: de elektriciteitsprijs op de kortetermijnmarkt lag in 2018 gemiddeld op 55,3 euro/MWh, wat een stijging was van ongeveer 10,7 euro/MWh ten opzichte van 2017.

Opmerkelijk verschil

Die evolutie komt ook duidelijk tot uiting als u zelf online aan het vergelijken gaat. Op 19 november signaleerde onze vergelijkingstool als goedkoopste formule voor een Antwerps gezin met een gemiddeld stroomverbruik (3.500 kWh/jaar) een variabel jaartarief van 950,01 euro. Het goedkoopste vaste tarief bedroeg toen 978,66 euro per jaar. Volgens dezelfde berekeningen bent u vandaag respectievelijk meer dan 120 euro en 38 euro voordeliger af.

Verschillende oorzaken

Het spel van vraag en aanbod speelt een belangrijke rol in dat verhaal. In aanloop naar de winter neemt het energieverbruik toe, wat de vraag en de prijzen doet stijgen. Al moeten we dan direct met twee woorden spreken, aangezien elektriciteit op de kortetermijnmarkt vorig jaar meer kostte in september dan in december. Onder meer de berichtgeving over de energievoorraad en het politieke klimaat op wereldniveau kunnen de verhoudingen serieus overhoop gooien. U moet er ook rekening mee houden dat de feitelijke elektriciteitsprijs de factuur slechts in beperkte mate beïnvloedt. Aan de taksen en heffingen kunt u zelf niks veranderen.

Variabel aantrekkelijker?

Dat het verschil tussen de variabele en vaste prijzen nu een stuk hoger ligt, zou de weg naar speculatie kunnen openen. Aangezien een overstaptermijn van slechts één maand geldt, lijkt het bijvoorbeeld interessant om meteen over te stappen op een goedkoper variabel tarief en dat in de koudere wintermaanden terug in te ruilen voor een vaste tariefformule. Maar, in realiteit is dat toch niet altijd de beste keuze. De meeste energieleveranciers afficheren een mooie welkomstkorting wanneer u bij hen een nieuw contract tekent. Die kennen ze meestal gespreid over (een deel van) de contractduur toe. Wie al na een drietal maanden weer overstapt, verliest dan vaak dat voordeel. Bovendien is de impact van de energiefactuur een stuk kleiner in de zomer, want dan verbruikt u minder. Dat roomt het mogelijke voordeel voor een groot stuk af.

U houdt dus beter een langere horizon voor ogen. Verwacht u dat de energieprijzen op jaarbasis zullen dalen? Dan vormt een variabel energietarief een interessante piste. Wie inschat dat de prijzen stijgen, kiest beter voor de zekerheid van een vast energietarief.

Zo bespaart u wel

De energiemarkt en de tarieven van de leveranciers evolueren voortdurend. De aanbieder die een jaar geleden nog de goedkoopste was, blijkt dat nu vaak al lang niet meer. Daarom doet u er goed aan regelmatig na te gaan of u bij een andere leverancier niet (veel) goedkoper af bent, want niet zelden bedraagt het verschil op jaarbasis meer dan honderd euro. De extra welkomstkortingen diepen dat voordeel nog uit.

