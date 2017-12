Groepsverzekering en pensioensparen vullen elkaar aan Johan Van Geyte

Meer dan 3 miljoen Belgen genieten van een groepsverzekering. Meer dan 3 miljoen Belgen bouwen via hun werkgever een extra pensioenkapitaal op. Toch blijft het aangewezen dat ze daarnaast ook nog persoonlijk aan pensioensparen of langetermijnsparen doen.

Groepsverzekering

Het wettelijke pensioen in ons land is geen hoogvlieger. Daarom moedigt de overheid de aanleg van bijkomende pensioenkapitalen aan. Dat kan via de werkgever of via persoonlijk initiatief.

De pensioenen die via de werkgever worden gevormd, worden ook wel de tweede pensioenpijler genoemd. Ze bestaan meestal uit een groepsverzekering of uit een aansluiting bij een (sectoraal) pensioenfonds.

Zowel de werkgever als de werknemer dragen bij tot de groepsverzekering of het pensioenfonds. Vaak betaalt de werkgever twee derde van de premie en de werknemers het overige derde, al zijn er ook andere regelingen mogelijk.

De premies zijn een percentage van het loon. Wie meer verdient, ziet daardoor een groter bedrag naar de groepsverzekering of het pensioenfonds vloeien en mag later op een groter pensioenkapitaal rekenen.

Opbrengst

Let wel: niet alle groepsverzekeringen volgens dezelfde regels. Ze kunnen naast de pensioenvorming ook andere zaken bevatten zoals een overlijdensverzekering, een invaliditeitsdekking of een ziektekostenverzekering, eventueel ook voor gezinsleden van de werknemer. Hoe groter deze andere waarborgen, hoe minder er voor de pensioenvorming overblijft.

De bijdragen die voor de pensioenvorming worden gestort in een groepsverzekering moeten momenteel wettelijk minstens 1,75% opbrengen. Dat zal overigens ook het geval zijn in 2018.

Wie verandert van werkgever kan aan zijn nieuwe patroon vragen om zijn lopende groepsverzekering over te nemen. Een andere mogelijkheid is dat de spaarder zelf alle bijdragen gaat storten in de toekomst. Een derde optie is dat het contract ‘premievrij’ wordt gemaakt, wat betekent dat er geen nieuwe stortingen meer zullen gebeuren en dat het reeds opgebouwde kapitaal verder rendeert tot de pensioenleeftijd. Vervroegd opvragen kan ook, maar is fiscaal zeer ongunstig.

Kloof

Het mogelijke voordeel van een groepsverzekering is niettemin begrensd. Het bedrag dat de begunstigde mag krijgen uit het wettelijke pensioen en het aanvullende pensioen via de werkgever (omgezet in een jaarrente) samen mag niet meer bedragen dan 80% van het laatste loon, anders zijn de bijdragen die door de werkgever en werknemer worden gestort in de groepsverzekering niet fiscaal aftrekbaar.

Door die 80%-regel blijft er een belangrijke kloof tussen het laatste loon en het pensioen. Wie zijn levensstandaard wil behouden, kan daarom best ook aan individueel pensioensparen of langetermijnsparen doen. Die pensioenplannen worden de derde pensioenpijler genoemd en tellen niet mee voor de berekening van de 80%-regel.

Via individueel pensioensparen in een bancair pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij kan momenteel 940 euro per jaar worden gespaard, via langetermijnsparen is dat 2.260 euro. Beide mogelijkheden kunnen ook worden gecombineerd. Ze worden ook allebei fiscaal ondersteund. Wie de maxima stort, krijgt een belastingvermindering van respectievelijk 282 euro en 678 euro. Alleen al uit fiscaal oogpunt kan de aanvulling van de groepsverzekering met een persoonlijke pensioeninspanning aangeraden worden.

