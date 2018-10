Groepsaankoop goedkoper? Door zelf te vergelijken bespaart u al snel 100 euro meer



Ingrid De Vos

11 oktober 2018

19u00 14 Consument Energieregulator CREG waarschuwde eerder dat groepsaankopen niet altijd voordeliger zijn. Uit een nieuwe simulatie van Energieregulator CREG waarschuwde eerder dat groepsaankopen niet altijd voordeliger zijn. Uit een nieuwe simulatie van mijnenergie.be blijkt dat wie zelf online de goedkoopste leverancier zoekt, momenteel zowat 100 euro per jaar minder betaalt dan wie intekent de nieuwe groepsaankoop van de provincie Antwerpen.

De provincie Antwerpen maakte deze week de resultaten bekend van de veiling voor de groepsaankoop. "Daarbij kwamen twee winnaars uit de bus, Mega en Elegant. We wilden eens weten of we op de vrije markt even goede voorwaarden konden vinden als voor een gegroepeerde bestelling", zegt Bertrand Rochez van de online prijsvergelijker mijnenergie.be. "Voor onze simulatie werkten we met dezelfde type contracten als de provincie Antwerpen koos voor de groepsaankoop: 100 procent groene stroom, en een vaste prijs voor een periode van één jaar. We baseerden ons op een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh (1.600 kWh dag en 1.900 kWh aan nachttarief bij een tweevoudige meter) en een gasverbruik van 17.000 kWh met Engie-Electrabel als huidige leverancier (winnaar van de vorige groepsaankoop van de provincie Antwerpen)."

Kijk uit met bundels

In de groepsaankoop kwam Mega als goedkoopste leverancier uit de bus voor elektriciteit en Elegant voor gas. Intekenen op een bundel (elektriciteit en gas van dezelfde leverancier) uit de groepsaankoop, is daardoor al niet zo interessant.

Zelf prijzen vergelijken is sowieso voordeliger, zegt Bertrand Rochez: "In ons voorbeeld is Essent momenteel over de hele lijn het meest interessant voor producten met een vaste energieprijs. Vooral voor elektriciteit loopt het verschil met beste aanbod uit de groepsaankoop op tot 60 euro op jaarbasis, ongeacht of je een enkelvoudige op dubbele meter hebt. Met gas erbij kan je zowat 90 euro winst maken en zelfs meer dan 100 euro in vergelijking met de nummer twee uit de groepsaankoop."

Ga voor de welkomstkorting

Bertrand Rochez heeft daar een goede verklaring voor. "De markt is nu enorm concurrentieel. Leveranciers bieden aanzienlijke kortingen aan nieuwe klanten, en die zijn verrekend in onze simulatie. Let wel: als je nu al klant bent bij Essent, krijg je de welkomstkorting van 27 procent op de energieprijs niet. Dan is Lampiris een goed alternatief. Om van deze welkomstkortingen te genieten, moet je overigens een online contract tekenen. Als je belt met de leverancier, krijg je dat aanbod niet."

Ieder voor zich

Rochez hamert er overigens op dat ieder voor zich de berekening moet maken. "Er wordt ons altijd gevraagd: wie is de goedkoopste leverancier, maar die bestaat niet. Met een ander verbruik - wat minder gas of wat meer elektriciteit - kan het best zijn dat Eneco of Lampiris of nog een andere leverancier als beste uit de bus komen. Voor producten met een variabele energieprijs kan de ranking ook anders zijn. Op basis je laatste energiefactuur kan je via mijnenergie.be zelf eenvoudig uitvissen wat de beste oplossing is voor jouw gezin."

Factuur op papier

"Het zal wel dat er goedkopere contracten op de markt te vinden zijn", reageert Inga Verhaert van de provincie Antwerpen. "In de praktijk weten slechts 3 procent van alle klanten de weg te vinden naar de 10 procent goedkoopste contracten. 63 procent van de gezinnen tekent in op de 10 procent duurste producten. In het verleden is altijd gebleken dat onze groepsaankoop bij die 3 procent goedkoopste contracten zaten en ook dit jaar verwachten we daar bij te horen. Liefst 20 procent van onze klanten wil trouwens zijn facturen nog op papier krijgen, waardoor ze zich geen voordeel kunnen doen met de kortingen die worden geboden bij online-contracten."

VERGELIJK HIER de beste tarieven voor elektriciteit en aardgas op mijnenergie.be.