Groepsaankoop energie Antwerpen: opnieuw niet de goedkoopste Kurt Deman

14 november 2019

15u12

Bron: mijnenergie.be 1 Energie Ruim 40.000 inwoners van de provincie Antwerpen Ruim 40.000 inwoners van de provincie Antwerpen schreven zich in voor de groepsaankoop gas en elektriciteit van iChoosr . Hoewel zij een gunstig aanbod bekomen, blijken er toch nog goedkopere spelers op de markt. Een individuele vergelijking blijkt dus nog altijd een groter voordeel op te leveren dan de kracht van de massa.

De Provincie Antwerpen stopte een tijdje geleden met de groepsaankopen voor energie. Vlaamse energieregulator Vreg opperde immers dat het geclaimde besparingspotentieel niet overeenkomt met de besparing voor de afnemer. Het organiserende bedrijf iChoosr besloot daarop om zijn groepsaankoop voor Antwerpen zonder ondersteuning van de provincie verder te zetten. Niet zonder succes, zo blijkt uit de massale respons.

Groepsaankoop versus individueel vergelijken

Bij de groepsaankoop kwamen Engie en Mega als winnaar uit de groepsaankoop. Die resultaten toetsten we op woensdag 13 november af met het actuele marktaanbod. We baseerden ons op vaste tariefformules bij een Antwerps gezin met een gemiddeld energieverbruik.

Resultaat

Bij een tweevoudig uurtarief (1.600 kWh dag, 1.900 kWh) betaalt dat gezin via de groepsaankoop bij Engie jaarlijks 792,55 euro, via Mega is dat 828,50 euro. Toch blijken momenteel zowel Lampiris als – jawel! - Engie nog goedkoper uit de bus te komen wanneer we het individueel gaan vergelijken, met respectievelijk 768,10 euro en 777,99 euro. Bij een enkelvoudig uurtarief (3.500 kWh per jaar) stellen we eenzelfde tendens vast.

Wat aardgas betreft, bedraagt het kostenplaatje bij een gemiddeld verbruik via de groepsaankoop 592,38 euro bij Engie en 565,30 euro bij Mega. Dat tegenover een jaarprijs van 574,82 euro (Lampiris) en 592,39 euro (Engie) via Mijnenergie.be.

Wanneer we alle puzzelstukken samenleggen, bespaart ons voorbeeldgezin door individueel te vergelijken voor de combinatie van elektriciteit (tweevoudig uurtarief) en aardgas bij Lampiris en Engie respectievelijk 42,01 euro en 14,55 euro ten opzichte van het aanbod uit de groepsaankoop van Engie. Die verschillen lopen op tot 50,88 euro en 23,42 euro voor wie op de groepsaankoop van Mega intekent. Bij een enkelvoudig uurtarief kan een individuele vergelijking eveneens een voordeel van enkele tientallen euro opleveren.

Hoe kan dat?

Tijd speelt hier een zeer belangrijke factor. Tussen de veiling en het starten van uw contract verstrijkt namelijk enige tijd. Het is niet uitgesloten dat energieleveranciers dan ondertussen al een aantrekkelijker aanbod of extra kortingen geafficheerd hebben. De reden dat een online vergelijkingssite dan goedkoper uitkomt, is omdat daar altijd de meest recente kortingen geafficheerd worden. Bekijk de extra kortingen op de resultatenpagina van Mijnenergie.be.

En - logisch ook - ook de veilingorganisator pikt een graantje mee uit de groepsaankoop. Wie een voorstel ontvangt, doet er dus nog altijd goed aan om dat eerst nog eens naast het actuele marktaanbod te leggen. Vervolgens hebt u alle informatie om een weloverwogen beslissing te maken in uw eigen voordeel.

Gemiddelde verbruiker

De tarieven voor een groepsaankoop zijn gebaseerd op een gezin met een gemiddeld verbruik. Rest de vraag of u mooi binnen het plaatje van die doorsnee verbruiker past. Misschien blijkt een ander contract gebaseerd op uw exacte verbruik, wel veel goedkoper. Om een correct beeld te scheppen, gingen we voor onze vergelijkingstest eveneens uit van een gemiddeld verbruik, maar wie er zijn contract bijhaalt, kan dus individueel nog op een groter besparingspotentieel stuiten.

Snelst en eenvoudigst?

Een groepsaankoop claimt de consument te ontzorgen, aangezien hij zelf niet achter een goedkoop tarief hoeft aan te gaan. Hoewel dat uiteraard als een pluspunt geldt, blijkt in de realiteit een individuele vergelijking via een online vergelijkingssite toch even snel en eenvoudig.

Conclusie

Een groepsaankoop biedt zeker voordelen, maar resulteert niet noodzakelijk in een maximale besparing. Door zelf de proef op de som te nemen, vindt u zeker het tarief dat op dit moment het voordeligst is.

