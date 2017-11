Groene taxshift op komst: stookolie en gas duurder, stroom goedkoper Dieter Dujardin

05u00 0 Photo News Consument Ons land moet werk maken van een groene tax shift. Daar raken de vier energieministers het stilaan over eens. Om de omslag naar hernieuwbare energie te versnellen, zullen de lasten op elektriciteit dalen en die op gas en stookolie stijgen.

Het langverwachte energiepact waarover de federale en regionale overheden nu al 3 jaar onderhandelen, komt eindelijk in zicht. Tegen eind dit jaar zullen we weten hoe België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië denken de energiedoelstellingen van 2030 te halen en of er nog een plaats is voor kernenergie in dit land. Wat zeker in het pact komt, is de intentie om de komende jaren een groene taxshift door te voeren, verklapt Vlaams minsiter Bart Tommelein (Open Vld) tijdens een energiemissie in Litouwen. Het opzet is om de belastingdruk geleidelijk aan te verschuiven van (groene) elektriciteit naar fossiele brandstoffen als aardgas en stookolie.

"In ons land is jaren geleden de keuze gemaakt om allerlei heffingen en kosten voor de premies, openbare dienstverplichtingen en regulator in de elektriciteitsfactuur te steken en niet in de gasfactuur", vertelt Tommelein. "Met als gevolg gehad dat elektriciteit vandaag duur is en gas spotgoedkoop. En dat staat de omslag naar groene stroom, in de weg. Warmtepompen bijvoorbeeld vormen een uitstekende technologie voor de verwarming van gezinswoningen, maar ze komen niet van de grond vanwege het grote prijsverschil tussen elektriciteit en gas." De taxshift zal uitgespreid worden over meerdere jaren. “We moeten de mensen tijd geven om zich voor te bereiden. We willen niemand voor voldongen feiten stellen”, aldus de minister.

