Groen vraagt nieuwe tariefstructuur stroomverbruik aan armoedetoets te onderwerpen

15 augustus 2020

16u29

Bron: Belga 0 Consument De Vlaamse oppositiepartij Groen waarschuwt voor ongewenste effecten van de invoering van het De Vlaamse oppositiepartij Groen waarschuwt voor ongewenste effecten van de invoering van het capaciteitstarief , waarbij vanaf 2022 de zuivere netkosten van het stroomverbruik berekend zullen worden op basis van het piekverbruik. Volgens de Vlaamse energieregulator Vreg zal het financieel interessanter worden om het stroomverbruik te spreiden, maar Groen waarschuwt dat een grote groep mensen niet die keuze heeft.

De nieuwe tariefmethodologie lag al langer op tafel, maar is na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare consultaties met alle betrokken partijen definitief goedgekeurd, deelde de Vreg vrijdag mee. Groen erkent dat door de nieuwe tariefstructuur mensen die plots veel stroom verbruiken meer zullen betalen, en dat mensen die hun verbruik spreiden minder zullen betalen. Maar niet iedereen heeft die keuze, luidt het.

Zo zijn er mensen, vooral huurders, die nu een beroep doen op elektrische accumulatieverwarming en daarbij van een gunstig nachttarief genieten. "In het nieuwe systeem zou dat verdwijnen en gaan die burgers, wanneer ze verwarmen, met veel hogere tarieven te maken krijgen", zegt Vlaams parlementslid Johan Danen. "Dit voelt bijzonder onrechtvaardig aan, omdat deze groep elektriciteitsgebruikers geen andere keuze heeft.” Tegelijk hebben sociaal kwetsbare mensen niet de optie om 'slimme' elektrische toestellen aan te kopen. "Zij beschikken vaak over oudere, energieslurpende huishoudtoestellen, omdat die bij aankoop het goedkoopst zijn en vervanging niet aan de orde is", zegt Danen.

Meer algemeen dreigen kleine gebruikers meer voor hun stroomverbruik te gaan betalen dan vandaag het geval is. "Dat voelt zeer onrechtvaardig aan", zegt Danen. Hij vreest ook dat de leesbaarheid van de factuur nog ingewikkelder wordt, waardoor alleen de best geïnformeerden de totale kostprijs van hun energieverbruik zullen kunnen inschatten.

