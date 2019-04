Greenpeace: “Steunmechanisme gascentrales is noodzakelijk kwaad” jv

05 april 2019

09u23

Bron: belga 0 Consument Een "noodzakelijk kwaad", zo omschrijft milieuorganisatie Greenpeace het steunmechanisme voor gascentrales dat de plenaire Kamer goedkeurde.

Om de sluiting van de kernreactoren in 2025 op te vangen, heeft ons land nieuwe gascentrales nodig. Die zijn op zich niet rendabel, dus moet het CRM-steunmechanisme bedrijven steunen die erin willen investeren. "Het gaat om een noodzakelijk kwaad", aldus Greenpeace. "De volgende regeringen moeten alles in het werk stellen om dit mechanisme overbodig te maken."

Greenpeace hoopt dus dat het steunmechanisme nooit geactiveerd zal moeten worden. Met het juiste beleid kan nog steeds vermeden worden dat er nieuwe gascentrales nodig zijn, stelt de milieuorganisatie.

"Er rust na de verkiezingen een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van de nieuwe federale én gewestelijke regeringen om de ontwikkeling te versnellen van innovatieve technologieën. Als ze daar niet in slagen, dreigen we in 2021 opgezadeld te worden met nieuwe gesubsidieerde gascentrales, die niet alleen veel CO2 uitstoten maar ook miljarden kunnen kosten aan de belastingbetaler", zegt energie-expert Jan Vande Putte. "De komende regeringen hebben de sleutel in handen om een miljardenfactuur te vermijden."