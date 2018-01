Greenpeace en automobielfederatie botsen over "gesjoemel" bij diesels: "Schrijnend gebrek aan technische kennis" TT

14u51

Bron: Belga, Humo 0 Photo News Consument In een interview met Humo zegt Greenpeace dat er nog altijd gesjoemeld wordt met dieselwagens. De milieuorganisatie klaagt over een gebrek aan transparantie van het testsysteem, dubieuze banden tussen constructeurs en testlaboratoria en een haperend toezicht op het hele systeem. Automobielfederatie Febiac kan er niet om lachen en spreekt van "een schrijnend gebrek aan technische kennis".

Greenpeace-medewerker Joeri Thijs stelt onder meer dat de autobouwers aan "approval-shoppen" doen. "Een constructeur uit pakweg Duitsland kan bijvoorbeeld kiezen om één onderdeel in land A, een ander onderdeel of systeem in land B en een volledig automodel in land C te laten goedkeuren. Dat leidt natuurlijk tot concurrentie tussen de verschillende keuringsinstanties en labs. (...) Die onderlinge concurrentie is uiteraard niet gezond: labs die onafhankelijk en objectief zouden moeten testen, zijn sneller geneigd de lat wat lager te leggen om constructeurs te lokken."

"Geen enkel bedrijf kan alle onderdelen testen"

Joost Kaesemans van Febiac zegt dat die afzonderlijke testen onvermijdelijk zijn. "De deugdelijkheid van gordels kan nu eenmaal niet getest worden door hetzelfde bedrijf als dat dat de werking van de lichten controleert. De techniciteit is dermate hoog dat er nergens een bedrijf is dat alle aspecten van alle onderdelen beheerst."

De Greenpeace-medewerker zegt in het interview ook dat een andere milieuorganisatie, Transport & Environment, heeft achterhaald dat er in Vlaanderen een dieselwagen van Honda is goedgekeurd die niet voldoet aan de nieuwste emissienorm. "Hij stoot veel meer uit dan wat is toegelaten. Maar dat automodel heeft bij ons zonder probleem de goedkeuring gekregen." Kaesemans zegt van dat dossier niets af te weten en voegt eraan toe dat er helemaal geen instantie is in België die kan controleren op de euro 6-motoren.

"Diesel zal niet meteen verdwijnen"

Greenpeace adviseert consumenten tot slot om geen diesel meer te kopen, "al is het maar omdat alles erop wijst dat je zo'n wagen over vijf jaar tweedehands niet meer aan de straatstenen kwijtraakt". Volgens Febiac zal het zo'n vaart niet lopen. "Wij willen ook graag meer elektrische en hybride wagens, maar diesel zal in de eerste vijf à tien jaar niet verdwijnen. Hij heeft een punt dat de restwaarde onder druk staat, maar het is niet zo dat die wagens onverkoopbaar zullen zijn", zegt Kaesemans.

Humo brengt deze week het hele interview met Greenpeace: Twee jaar na dieselgate: nog altijd gesjoemel bij de vleet. 'De politiek laat de belangen van de auto-industrie voorgaan op de gezondheid van de burger'