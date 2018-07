Gratis televisie bij elektroketen komt nu wel héél dichtbij. Heeft Krëfel al spijt? BCL

06 juli 2018

22u23

Nog twee doelpunten van onze Rode Duivels en dan krijgen een paar duizend klanten hun nieuwe televisie van Krëfel terugbetaald. Krijgen ze het nu warm, bij de elektroketen? "Neen hoor, we zijn ervoor verzekerd", klinkt het.

Je televisie van minstens 55 inch terugbetaald- in aankoopbonnen- als de Rode Duivels meer dan 15 doelpunten scoren: met die opvallende WK-actie kwam Krëfel enkele weken geleden op de proppen. "Enkele duizenden" toestellen gingen naar eigen zeggen de deur uit, vlak voor het WK. De Belgische keten kreeg kritiek, want "wat zouden de Belgen nu ooit 16 doelpunten kunnen scoren?". Amper drie landen slaagden daar de afgelopen vier edities in: Duitsland in 2014 met 17 doelpunten en in 2010 met 16, Brazilië in 2002 met 18 goals.

Maar nu is het dus bijna zover voor de Belgen ook, want de teller staat op 14, na de twee goals van onze Rode Duivels tegen Brazilië. Krijgen ze het bij Krëfel- en bij uitbreiding bij al die andere bedrijven die grote kortingen beloofden bij succes van onze Duivels- ondertussen al warm? Plopsaland bijvoorbeeld, gaf na elke gewonnen match 10 procent korting pér doelpunt op zijn tickets. Toch niet, want ze zijn er mooi tegen ingedekt, zo blijkt. "We zijn er voor verzekerd", klinkt het bij Krëfel. En krijgen die het op hun beurt dan niet op hun heupen van dat voetbalsucces? "Ook zij wisten waar ze aan begonnen, hé (lacht)."

"Feit is: eigenlijk waren we er van bij het begin van de actie al van uitgegaan dat ze die 16 doelpunten wél zouden halen. De actie kadert in onze feeststrategie, sowieso wilden we iets unieks doen en dat is bij deze gelukt. Zelfs Dries Mertens wil dat zijn vrienden hun tv terugbetaald krijgen."