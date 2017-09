Google past zoekmachine aan na Europese monsterboete sam

20u08

Bron: Belga 0 EPA Consument Na de monsterboete in juni wil Google zijn zoekmachine aanpassen in Europa. Wie via Google online aankopen zoekt, krijgt namelijk eerst resultaten van Google Shopping gepresenteerd. En dat is oneerlijk voor de concurrentie.

Google Shopping laat consumenten toe om online producten en prijzen te vergelijken, maar kreeg vanaf 2008 steeds een prominente plaats bij de zoekresultaten. Rivaliserende shoppingdiensten werden naar de achtergrond verwezen. Volgens de Europese Commissie misbruikte het bedrijf hiermee zijn sterke marktpositie en werden concurrenten benadeeld. Het bedrijf kreeg van Europa in juni een recordboete van 2,42 miljard euro als straf.

Gelijke middelen

In de toekomst zal Google Shopping, net als andere prijsvergelijkingssites, moeten bieden voor een prominente plaats bij de zoekresultaten. "Google Shopping zal nu met gelijke middelen concurreren en zal opereren als was het een aparte activiteit, door op dezelfde manier deel te nemen aan de veiling als de rest", luidt het.

Extra boetes

Google had tot morgen de tijd om zich aan te passen. Zo niet kan de Commissie per dag dat niet aan die eis wordt voldaan, een extra boete van 5 procent van de dagomzet opleggen. Google ging eerder al in beroep tegen de recordboete.