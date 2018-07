Goedkoper internet in zicht Redactie

02 juli 2018

00u00 1 Consument Wordt uw internet- en televisiefactuur binnenkort goedkoper? Daar gaat de telecomregulator BIPT van uit, nu die met een aantal voorwaarden de concurrentie tussen de telecomoperatoren aanwakkert.

Door de marktconcentratie is er te weinig dynamiek op de markt, wat zich vertaalt in te hoge prijzen voor de consument, zegt het Belgisch Instituut voor het Postwezen en Telecommunicatie (BIPT). Dat alles blijkt uit een marktanalyse van de telecomregulator, die na ruim een jaar voorbereiding en consultaties met alle betrokkenen resulteert in een aantal maatregelen.

Ten eerste. Het nieuwe glasvezelnetwerk van Proximus, dat geleidelijk aan het kopernetwerk vervangt, moet opengesteld worden voor concurrerende operatoren die toegang vragen. Dat heeft de CRC (de Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren) beslist. Volgens de regulatoren is er nog steeds een gebrek aan concurrentie op de markten voor breedbandinternet en omroep. Ook de Europese Commissie erkende recentelijk dat er een concurrentieprobleem is in ons land.

Ten tweede zal ook de consument zelf uit zijn schulp moeten komen. Al zowat een jaar kan van operator wisselen makkelijk(er) dankzij het Easy Switch-systeem. Dat verplicht de telecomoperatoren alles voor je te regelen.

Nieuwe push nodig

Vicepremier en minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) reageert tevreden op de nieuwe marktanalyse. "Dit moet de concurrentie op de breedband- en tv-markt een nieuwe push geven. En dat is hoognodig. Consumenten betalen vandaag in ons land te veel aan telecom."

"Het Europese bureau voor de statistiek Eurostat geeft aan dat de prijzen in onze buurlanden de voorbije twee jaar tussen de 2 en 13% daalden, terwijl ze in ons land met meer dan 6% stegen. Enkel meer concurrentie kan dat ombuigen", zegt De Croo. "We hebben lagere prijzen, kwaliteitsvolle netwerken en meer concurrentie nodig. Dat doen we niet door een nieuw staatsbedrijf op te richten zoals sommigen vandaag nog voorstellen, wel door werk te maken van open netwerken en meer spelers op de markt die de consument goede producten aan lagere prijzen aanbieden", besluit de minister. (DM)