Goedkope woonlening is niet altijd voordelig

Kijk goed uit met de voorwaarden van een goedkopere lening. Consument Banken koppelen aan een lager rentetarief meestal verschillende verzekeringsproducten. Let op: die combinatie is op de lange termijn niet altijd goedkoper.

Koppelverkoop

Wie bij een bank informeert over een hypothecaire lening krijgt nooit meteen het voordeligste rentetarief voorgeschoteld. Dat gebeurt pas na lang onderhandelen en nooit zonder de voorwaarde dat de kredietnemers andere producten afsluiten, zoals een brand- of schuldsaldoverzekering of pensioensparen. Het principe is eenvoudig: aan een voordelig rentetarief worden ook andere producten gekoppeld.

Voor veel consumenten ruikt dat naar koppelverkoop, een praktijk die verboden is in ons land. Maar is dat wel zo? “Bij koppelverkoop worden twee producten aangeboden die afzonderlijk niet verkrijgbaar zijn. Maar dat is niet wat de banken doen. Zij pakken vaak uit met een gezamenlijk aanbod van verschillende producten, maar elk van die producten is ook afzonderlijk af te sluiten. Wel wordt aan dat gezamenlijk aanbod een korting verbonden”, zegt woordvoerster Isabelle Marchand van Febelfin, de federatie van de bankensector. Het staat iedereen dus vrij om bij de ene bank-verzekeraar een woonlening af te sluiten en bij een andere instelling aan te kloppen voor een schuldsaldo- of brandverzekering.

Dat zal in de meeste gevallen wel betekenen dat de bank een minder gunstige hypothecaire rentevoet offreert. Daardoor is het ook verleidelijk om toch in te gaan op dat gezamenlijk aanbod met de bijhorende lagere rentevoet, met de bedoeling na enkele jaren toch de switch te maken naar een (goedkopere) verzekering bij een andere verzekeraar. Die goedkope rentevoet kan de bank je toch niet meer afpakken, toch?

Overstappen

Dat zou in de praktijk weleens kunnen tegenvallen. “Alle verzekeringen zijn jaarlijks opzegbaar, het is dus zeker mogelijk om van verzekering te veranderen. Maar de korting naar aanleiding van een gezamenlijk aanbod komt tot stand tijdens de onderhandeling over de hypothecaire lening. De voorwaarden voor de korting worden opgenomen in de kredietovereenkomst. Als de voorwaarden niet meer worden vervuld, dan zal de bank in de praktijk meestal ook de korting stopzetten. Want dan vervalt ook het gezamenlijk aanbod waaraan de korting is gekoppeld. Lees dus zeker goed de kredietovereenkomst als je wil weten wat de gevolgen zijn van de stopzetting van bepaalde producten”, zegt Marchand.

De bank kan de korting stopzetten vanaf het moment dat je bepaalde producten uit het gezamenlijk aanbod opzegt. Wat ze niet kan doen: het voordeel van de toegekende korting retroactief terugeisen voor de periode dat de ontlener wel gebruik maakte van het gezamenlijk aanbod.

Voordeel

De reden waarom banken zo strikt omspringen met de voorwaarden voor de toegekende korting, is omdat ze op de hypothecaire leningen maar weinig winst maken. Daarom worden er ook andere producten aan gekoppeld, die hen meestal wel meer opleveren. Dat stelt consumenten vaak voor een moeilijke rekenoefening: het voordeel van de lagere rentevoet afwegen tegen de meerprijs van de andere producten gedurende de hele looptijd van de lening.

Het is niet uitzonderlijk dat het voordeel van een goedkope lening wegsmelt door een dure brand- of schuldsaldoverzekering. Die vergelijkingsoefening is wel iets gemakkelijker geworden. Sinds enkele maanden zijn de banken verplicht om het jaarlijks kostenpercentage (JKP) bekend te maken als ze een woonlening toekennen. Dat omvat niet alleen de rentevoet, maar bijvoorbeeld ook de kostprijs van de gekoppelde verzekeringen. Vergelijk dus niet enkel de rentevoet van verschillende woonleningen, maar kijk naar de totale kosten.

