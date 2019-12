Goedkope energieleverancier kiezen: hier moet u op letten Kurt Deman

17 december 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 1 Energie Liefst 67% van de huishoudens in Vlaanderen veranderde ooit al van elektriciteitsleverancier. 58% maakte een switch voor aardgas. Dat blijkt uit de Marktmonitor van de Vlaamse energieregulator VREG. We namen een duik in die indrukwekkende cijfers.

De VREG publiceert jaarlijks een Marktmonitor die de evolutie van de energiemarkt in Vlaanderen weergeeft, onder meer gebaseerd op een enquête bij 1.000 gezinnen. De onderzoekers gaan onder meer na wat de laatste wissel of keuze voor een leverancier beïnvloedde. Opvallend is dat 13% van de huishoudens niet bewust koos, al daalde dat percentage wel het afgelopen jaar. Een alleenstaande (18,16%) kiest minder bewust dan een gezin met kinderen.

Gezinnen die online actief zijn, maken hun leverancierswissel bewuster. Het is dan ook niet verwonderlijk dat prijsvergelijkingswebsites het populairste kanaal vormen en nog meer in belang toenemen. Het gebruik van die kanalen is het meest ingeburgerd bij jonge respondenten en mensen die hogere studies deden.

26% van de ondervraagde gezinnen ging in op het voorstel van zijn leverancier. Groepsaankopen vertegenwoordigen een vijfde van de leverancierswissels, ondanks het feit dat ze geen garantie bieden op de voordeligste prijs. Jongere respondenten tekenen trouwens minder vaak in op die groepsaankopen.

Waar moet u op letten?

Elk energiecontract geldt voor een bepaalde duur. Wanneer u op het einde van die periode geen actie onderneemt, zal uw energieleverancier uw huidige contract automatisch verlengen. U behoudt uw tarieftype, maar betaalt nieuwe, geactualiseerde prijzen. Omdat de energiemarkt voortdurend evolueert, is de kans vrij groot dat een andere speler ondertussen een aantrekkelijker tarief en extra welkomstkortingen aanbiedt. Het verschil bedraagt al snel enkele honderden euro’s. Bekijk de extra welkomstkortingen op resultatenpagina op Mijnenergie.be.

Om daarvan te genieten, hoeft u zelfs het einde van uw contractduur niet af te wachten, aangezien een overstaptermijn van één maand volstaat. Let wel: sommige leveranciers rekenen hun jaarlijkse vergoeding (administratieve en andere kosten) voor een heel jaar aan als u minder dan een jaar klant blijft. Een ander trucje om u aan boord te houden, is het spreiden van de welkomstkorting over de duur van het contract.

Vast of variabel

Een steekproef via de prijsvergelijker Mijnenergie.be leert ons dat formules met een variabele energieprijs vandaag goedkoper ogen dan contracten met vaste prijzen. Toch vergelijkt u beter geen appelen met peren. Bij een vaste prijs ligt de prijs voor de gehele contractduur vast, bij een variabele prijs schommelt die tussentijds onder invloed van de marktprijzen. Of u de beste zaak doet met een variabel tarief, hangt dus sterk af van de evoluties op de energiemarkt.

Groene stroom en dienstverlening

De helft van de gezinnen kiest een leverancier, omdat die groene stroom levert. Belangrijk om weten is dat bedrijven die groenestroomcontracten aanbieden, die moeten staven met GO’s (Garanties van Oorsprong). Die certificaten komen vaak uit het buitenland, terwijl andere spelers hun hernieuwbare energie zelf al dan niet lokaal opwekken. De VREG biedt via zijn herkomstvergelijker de mogelijkheid om de oorsprong van die stroom te bekijken en te vergelijken. Slechts een derde van de respondenten vindt dienstverlening een belangrijk keuzecriterium. De VREG brengt met zijn servicecheck in kaart hoe snel u bij uw leverancier bijvoorbeeld een antwoord op uw vragen ontvangt.

Vergelijk de beste prijzen voor elektriciteit en gas op Mijnenergie.be.

