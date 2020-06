Goedkope autoleningen door corona: tijd om zaakjes te doen Johan Van Geyte

17 juni 2020

08u30

Voor wie de zomervakantie vrolijk wil inrijden met een nieuwe wagen, is er goed nieuws: het is zo goed als koopjestijd in autoland. Veel garagisten verkopen hun overstock met stevige kortingen en ook de autoleningen staan gunstig. Spaargids.be gidst u bij de aankoop.

Het coronavirus zorgde ervoor dat garagisten wekenlang de deuren moesten sluiten. Gevolg: de verkoop leed, de wagens bleven staan. Intussen zijn de showrooms weer open, maar dat doet de verkoop niet noodzakelijk boomen. Veel mensen hebben financieel geleden onder de coronacrisis of maken zich bijvoorbeeld zorgen over hun werkzekerheid. De garagisten willen natuurlijk graag zo snel mogelijk de auto’s in hun toonzalen verkopen, en dus geven ze mooie, en soms zelfs spectaculaire kortingen. U moet dan natuurlijk wel tevreden zijn met wat er nu in de showrooms staat.

De goedkoopste leningen van het moment

Wie een nieuwe wagen koopt, kan die ofwel met eigen middelen betalen, ofwel een financiering afsluiten. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Financieringen via de bank zijn nu best doenbaar. Als u vandaag 15.000 euro wil lenen, betaalt u bij KBC en Beobank maar 1,29% rente. Bij een spreiding van de terugbetalingen over vier jaar komt dat neer op 48 maandelijkse afbetalingen van 320,75 euro. Over de hele termijn betaalt u dus 15.396 euro. Bovenop de terugbetaling van het kapitaal, gaat het om 396 euro aan intresten. Als u uw kosten bewijst, kan u die bovendien nog aftrekken op uw belastingaangifte.

Bpost en Europabank zijn iets duurder. Zij afficheren een rente van 1,99%. In hetzelfde voorbeeld levert dat 48 maandelijkse afbetalingen van 325,24 euro op.

Tweedehands- en milieuvriendelijke voertuigen

Als u van plan bent om een ecologische wagen te kopen, bent u nog beter af. KBC biedt een groene autolening tegen een rente van 1,09%.

Dat levert dit kostenplaatje op:

Lening 15.000 euro op 4 jaar: 48 maandelijkse afbetalingen van 319,46 euro. Totale interest betaald: 334,08 euro.

U denkt aan een tweedehandsauto? Dan profiteert u helaas minder van het ‘coronaklimaat’: veel mensen houden hun wagens iets langer dan normaal bij. Er is dus ook geen overaanbod op de markt, integendeel.

Voor leningen voor tweedehandswagens liggen de tarieven ook hoger. Zeker als het om auto’s van vier of vijf jaar oud gaat. Het goedkoopste aanbod komt hier momenteel van DHB Bank met een tarief van 4,25%. Voor een lening van 15.000 euro op 4 jaar geeft dat 48 maandelijkse afbetalingen van 339,82 euro. Hierdoor betaalt u in totaal toch 1.311,36 euro aan intresten bovenop uw kapitaal.

Na DHB Bank volgt bpost bank met het beste tarief: 4,99%.

Voor jongere tweedehandswagens gelden vaak nog de tarieven van nieuwe auto’s. Hoe ‘jong’ precies, hangt af van bank tot bank. Meestal is het twee à drie jaar, soms maar één jaar.



