Goedkoop renoveren met een energielening

09 april 2019

08u00

Energieleningen zijn bij zowat elke bank voordeliger dan de gewone renovatielening, en elke bank heeft zo zijn eigen lijstje met wat er wel/niet voor in aanmerking komt. Daar kan u voordeel uit halen.

Veel banken pakken uit met groene leningen of energieleningen om energiebesparende investeringen te financieren: plaatsing van een verwarmingsinstallatie, warmtepompen, isolatie, regenwaterrecuperatie, de uitvoering van een energieaudit, geothermische verwarming, zonneboiler, ventilatie, de aanleg van een groen dak, zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing of thermostatische kranen. Sommige banken vullen dat lijstje nog aan met investeringen die de woning beschermen tegen brand of inbraak.

Geld ook voor andere werken

Minder bekend is dat u een deel van het geld van uw energielening mag inzetten voor investeringen die niet noodzakelijk energiebesparend zijn. Bij Argenta, Axa, Belfius en KBC volstaat het dat 50 procent van de investeringen energiebesparend is om in aanmerking te komen voor een energielening. Bij Beobank ligt de ondergrens op 70 procent, bij BNP Paribas Fortis is dat 75 procent en bij ING is dat 80 procent. Dat betekent dus dat u in de praktijk zowel zonnepanelen mag plaatsen als uw badkamer een beetje kan renoveren met uw energielening.

Tarieven vergelijken

Dat is natuurlijk vooral interessant als u weet dat energieleningen haast altijd voordeliger zijn dan pure renovatieleningen. Zo bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) voor een groene energielening bij KBC 1,59 procent, tegenover 2,45 procent voor een gewone renovatielening. Een groene lening levert daarmee een besparing op die al snel oploopt tot honderden euro’s. Ook Bpost en Crelan bieden een rentetarief van 1,59 procent. BNP Paribas Fortis, ING en Argenta hebben voor hun groene lening een rentetarief van 1,95 procent in de etalage, bij Belfius is het momenteel 2,55 procent.

De maximumlooptijd van de energielening ligt bij de meeste banken op 10 jaar, maar die kan ook minder zijn in functie van de looptijd. Meestal geldt er ook een maximumbedrag van 50.000 à 75.000 euro dat verbouwers kunnen lenen via de groene lening.

