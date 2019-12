Goed nieuws voor wie koopjes deed: Black Friday zorgde voor meer en betere aanbiedingen HLA

10 december 2019

11u06

Het aantal aanbiedingen rondom Black Friday was hoger dan tijdens een gemiddelde week en er waren 15 procent meer aanbiedingen dan tijdens Black Friday vorig jaar. Bovendien was de kwaliteit van de aanbiedingen hoger dan normaal. Dat blijkt uit data van prijsvergelijkingssite Tweakers

In 57 procent van de gevallen werd ter gelegenheid van Black Friday de laagste prijs in de afgelopen zes maanden aangeboden. Dat is tien procent vaker dan in 2018. De kortingsperiode duurt ook steeds langer, dit jaar werden bij heel wat webshops en winkels een hele week kortingen gegeven. Toch zag Tweakers vooral een piek op vrijdag 29 november, de eigenlijke datum van Black Friday.

Televisies waren het populairst bij de bezoekers van Tweakers, en zij kochten het vaakst bij Bol.com, Coolblue en Amazon.

Geen afwachtend consumentengedrag

Opvallend: hoewel Black Friday voor heel wat extra bezoekers zorgde, waren dat er in de weken voorafgaand aan 29 november niet minder. “Black Friday heeft dit jaar op Tweakers opnieuw voor significant meer bezoek gezorgd dan het jaar daarvoor. Ondanks dat zien we in de maanden voor Black Friday geen verandering in consumentengedrag. Je kunt dus stellen dat er geen sprake is van seasonality”, zegt Wanja Allessie, directeur DPG Technology.