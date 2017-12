Goed nieuws: "Energiefactuur zal iets goedkoper worden volgend jaar" ADV

14u07

Bron: belga 7 thinkstock Consument Elektriciteit wordt volgend jaar iets goedkoper, aardgas mogelijk iets duurder voor Vlaamse gezinnen en kmo's. Dat blijkt uit de nieuwe distributienettarieven die de Vreg vandaag heeft vrijgegeven. De regulator verwacht dat de totale energiefactuur voor gezinnen volgend jaar zal dalen.

De distributienettarieven - de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de netwerken voor het vervoer van energie - gaan volgend jaar licht omlaag voor stroom: met gemiddeld 17 euro per jaar voor de gezinnen, en met 212 euro voor kmo's. Voor aardgas gaan ze licht omhoog: met gemiddeld 6 euro per jaar voor de gezinnen en met met 14 euro per jaar voor de kmo's.

Impact op totale factuur?

Wat betekent dit voor de totale factuur? Voor elektriciteit gaat het om een daling. De distributienettarieven zijn goed voor de helft van de totale factuur, en ook de Turteltaks van zowat honderd euro is afgeschaft. De enige onbekende is de prijs van de grondstof elektriciteit. Maar het is onwaarschijnlijk dat die kostprijs zo zal stijgen dat ze de dalingen van de andere componenten zal teniet doen.

Voor aardgas is de uitkomst minder duidelijk. De distributienettarieven gaan wel licht omhoog, maar het is nog niet duidelijk hoeveel de pure aardgasprijs zal bedragen. Maar, zo stelt de Vreg, "we verwachten dat de totale energiefactuur van gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken, zal dalen vanaf 1 januari 2018".

"Het gaat om gemiddelden"

Het gaat voor alle duidelijkheid om gemiddelden. In de Westhoek (distributienetbeheerder Infrax West) en Limburg (Inter Energa) is er zelfs een lichte stijging van de distributienettarieven. Ook voor kmo's verwacht de Vreg een dalende impact op de totale elektriciteitsfactuur, de impact op de aardgasfactuur voor kmo's is net als voor gezinnen minder duidelijk.

De distributiekosten voor stroom gaan omlaag omdat de netbeheerders van de Vreg minder kosten mogen doorrekenen. Dat komt vooral omdat de netbeheerders verwachten minder te moeten uitgeven aan steuncertificaten voor bijvoorbeeld groene stroom. Ook al is de daling van de tarieven beperkt, het betekent wel een trendbreuk tegenover de almaar stijgende tarieven van de voorbije jaren.

Zonnepanelen leveren meer op

Ook eigenaars van zonnepanelen zullen als gevolg van de aanpassing van de distributiennettarieven voor elektriciteit in 2018 iets meer overhouden aan hun installaties. Daardoor daalt namelijk ook het prosumententarief.

Het prosumententarief is wat eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het distributienet. Het tarief werd ingevoerd omdat bij eigenaars van zonnepanelen het werkelijke gebruik van het distributienet onvoldoende in rekening werd gebracht. De factuur werd op die manier doorgeschoven naar de netgebruikers zonder zonnepanelen. De invoering van het prosumententarief in 2015 maakte hiermee komaf.

Doordat het distributienettarief daalt, daalt ook dat prosumententarief en houden de eigenaars dus iets meer over aan hun stroomproductie. Voor eigenaars met een terugdraaiende teller en met een standaard installatie van 4,2 kW en zonder netto verbruik daalt het prosumententarief in 2018 gemiddeld van 436 naar 420 euro, aldus de Vreg.