Goed moment om te switchen van elektriciteits- en gasleverancier: u kan tot 580 euro besparen

Waarom zijn de prijzen laag?

Ook dat komt door de impact van de coronacrisis. Net als bij ons is in veel landen de economie de voorbije weken gedeeltelijk tot stilstand gekomen. Daardoor is ook de vraag naar elektriciteit en gas flink naar beneden gevallen. Die vraagdaling vertaalt zich meteen in de marktprijzen voor energie. De voorbije weken hadden we bovendien ook vaak zonnig weer en een stevige bries. Dat deed ook het aanbod aan zonne- en windenergie stijgen. Die stijging, in combinatie met de lage vraag, zorgde er zelfs voor dat tijdens weekenddagen de marktprijzen onder nul doken. Die negatieve prijzen merkt u niet rechtstreeks als consument maar ze vertalen zich wel in een lagere gemiddelde prijs op de eindfactuur.

De lage prijzen op de markten vertalen zich voor gezinnen in een gemiddelde prijsdaling in vergelijking met een jaar geleden van 13% voor elektriciteit en 23% voor aardgas voor wie een contract heeft op basis van een vaste prijs

Wat is het prijsverschil voor mij als consument?

Dat hangt af van uw energiecontract en het moment waarop u dat heeft afgesloten. De lage prijzen op de markten vertalen zich voor gezinnen in een gemiddelde prijsdaling in vergelijking met een jaar geleden van 13% voor elektriciteit en 23% voor aardgas voor wie een contract heeft op basis van een vaste prijs. Voor wie een contract heeft met een variabele prijs gaat het om een gemiddelde daling van 17% voor elektriciteit en zelfs 32% voor aardgas. Maar het kan ook zijn dat u veel minder of helemaal niets van die prijsdaling voelt. Dat is wellicht het geval voor wie oude, zogeheten slapende, contracten heeft met prijsafspraken die nu niet meer interessant zijn. Volgens de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) kunnen die gezinnen bij een overstap makkelijk 240 euro per jaar voor elektriciteit en 340 euro voor aardgas besparen. Maar ook wie recenter een nieuw contract afsloot, kan nu besparen door over te stappen naar een goedkopere leverancier.

Als u vandaag een nieuw contract afsluit bij een nieuwe leverancier, dan kan dat op zijn vroegst over één maand ingaan.

Kan ik zomaar van leverancier veranderen?

Ja, dat kan. U hebt het recht om op elk moment uw contract voor elektriciteit of aardgas te beëindigen zonder het risico te lopen een verbrekingsvergoeding te moeten betalen. Dat geldt zowel voor contracten van één jaar als contracten van meerdere jaren. De enige voorwaarde is dat u een opzegtermijn van één maand respecteert. Concreet: als u vandaag een nieuw contract afsluit bij een nieuwe leverancier, dan kan dat op zijn vroegst over één maand ingaan.

Hoe weet ik waar ik de laagste prijs betaal?

De prijzen voor zowel elektriciteit als gas zijn van heel wat factoren afhankelijk. Uw woonplaats speelt een rol, het type teller dat u in huis heeft (enkelvoudig of dubbelvoudig) maar ook of u kiest voor een vaste energieprijs of voor een variabel tarief. De totale kostprijs op jaarbasis is met een variabel tarief meestal lager dan die van contracten met een vast tarief. Maar bij een variabel tarief speelt dan weer de onvoorspelbaarheid, want die tarieven kunnen variëren. Prijzen van leveranciers vergelijken op basis van al deze gegevens kan makkelijk via vtest.vreg.be of www.mijnenergie.be. Daar geeft u uw jaarlijks verbruik voor elektriciteit en/of aardgas in en krijgt u de prijzen die op dat moment in uw regio gelden bij de verschillende leveranciers en de verschillende contracten die zij aanbieden.

Hoe maak ik de overstap naar een andere leverancier?

Dat is heel makkelijk: die nieuwe leverancier doet dat voor u op het moment dat u een nieuw contract afsluit. De nieuwe leverancier regelt de overstap praktisch met uw oude leverancier en met de netbeheerder. Uw huidige contract wordt dan automatisch beëindigd en u ontvangt een slotfactuur. U kan trouwens ook altijd bij uw huidige leverancier overstappen naar een ander — goedkoper — contract. Weet in elk geval dat u nooit zonder stroom zal vallen tijdens het overstappen naar een andere leverancier. Zodra uw inschrijving is geregeld, volstaat het op het moment dat uw nieuw contract start uw meterstanden door te geven. Daarmee begint uw nieuwe contract te lopen.

De prijs van ruwe olie was nooit goedkoper dan vandaag. Dat betekent dat dit een goed moment is om stookolie in te slaan

Wat als ik met stookolie verwarm?

Als u met stookolie verwarmt, dan wordt uw factuur bepaald door de prijs van stookolie op het moment dat u inslaat. Ook op dat vlak heeft de coronacrisis voor een unicum gezorgd: de prijs van ruwe olie was nooit goedkoper dan vandaag. Dat betekent dat dit een goed moment is om stookolie in te slaan. Deze week zakte die prijs voor een liter stookolie (op voorwaarde dat u meer dan 2.000 liter bestelt) tot iets onder de 0,33 euro. Begin januari betaalde u voor een liter stookolie nog 0,70 euro. Dat is minder dan de helft. Op een tank van 3.000 liter maakt dat een verschil van liefst 1.125 euro in vergelijking met vier maanden geleden.

Wat met de tussenkomst van de overheid?

Wie nu tijdelijk werkloos is, ontvangt van de Vlaamse regering een eenmalige betaling om zo de water- en energiefactuur te kunnen betalen. Als u in dat geval bent, zal u 202,68 euro op uw rekening krijgen, het bedrag van de gemiddelde factuur van een huishouden. U hoeft daarvoor zelf niets te doen. De RVA zal uw informatie doorgeven zodat het bedrag automatisch op uw rekening wordt gestort.

