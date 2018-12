Go Pass vanaf juli enkel nog digitaal te koop TT

28 december 2018

16u30

Bron: Belga 0 Consument De NMBS gaat vanaf juli meer digitale tickets verkopen. De tienrittenkaart Go Pass is dan enkel nog digitaal te verkrijgen. Dat meldt de NMBS. De maatregel moet helpen bij het verminderen van agressie tegen treinpersoneel, aangezien er geen discussie meer zal zijn over de papieren invulpassen.

De Go Pass is een tienrittenkaart voor jongeren onder de 26 jaar en zal niet meer op papier verkocht worden. Ook de Rail Pass (een rittenkaart voor gewone reizigers) en de Key Card (voor korte ritten binnen een zone) zullen vanaf 1 juli digitaal te verkrijgen zijn, maar zullen wel nog in een papieren versie verkocht worden voor wie dat wil.

“NMBS kiest ervoor volop in te zetten op digitale verkoop. Op die manier kan de klant zijn biljet kopen waar en wanneer hij wil en dat valideren vooraleer hij op de trein stapt. Deze Passes zullen ook in de toekomst niet op naam zijn en ook hun geldigheidsduur wijzigt niet”, zegt de NMBS.



De maatregel past in het actieplan van de NMBS om agressie tegen haar personeel te verminderen, “aangezien digitale betaalopties de discussies over papieren invulpassen zullen doen verdwijnen”, klinkt het. Daarnaast vermindert de spoormaatschappij op die manier ook het papierverbruik.

Voor reizigers die liever een papieren bewijs hebben, blijven er alternatieven bestaan, zoals de Go Pass 1 (enkel traject voor jongeren onder de 26) en het weekendbiljet.