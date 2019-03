Glas ontdekt in appelmoes van Aldi: “Breng potten terug naar de winkel” HR

29 maart 2019

06u25

Bron: FAVV 0 Consument Opgelet voor wie appelmoes in huis heeft dat van de Aldi komt. Bij een controle zijn stukjes glas ontdekt in de potten. Het FAVV haalt het product uit de handel. De supermarkt roept op om de potten terug naar de winkel te brengen.

Bij een interne controle werd glasbreuk vastgesteld bij de appelmousseline van het merk ‘Queen’s jewel’, verpakt in een glazen blokaal van 720g met deksel. “In samenspraak met het FAVV heeft ALDI beslist om dit product uit de handel te halen en terug te roepen van bij de consumenten”, klinkt het. “Gelieve het product niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. De teruggebrachte producten zullen worden terugbetaald.”

Het gaat om de potten met een houdbaarheidsdatum tot 18/02/2021 die tussen 6 en 28 maart verkocht werden in Aldi-winkels. Wie meer informatie wil of vragen heeft, kan mailen naar contact@aldi.be of naar quality@confilux.com, het mailadres van leverancier Materne.

