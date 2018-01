Gezinnen en bedrijven wisselen vlot van energieleverancier HA

19 januari 2018

15u11

Bron: Belga 0 Consument Het voorbije jaar hebben bedrijven en gezinnen in Vlaanderen opnieuw massaal van energieleverancier gewisseld. Het record van 2016 werd net niet geëvenaard, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse energiewaakhond Vreg.

Bijna een op de vijf (19,81 procent) van de gezinnen en bedrijven wisselde het voorbije jaar van elektriciteitsleverancier, tegen 20,06 procent een jaar eerder. Gedreven door de Turteltaks zocht in 2016 een recordaantal gezinnen en bedrijven een goedkopere leverancier.

In absolute cijfers gaat het om 514.846 gezinnen en 158.128 bedrijven dat veranderde van stroomleverancier. Voor gezinnen gaat het om een lichte daling, voor bedrijven om een stijging.

In 2017 wisselde 22,01 procent van de gezinnen en bedrijven van aardgasleverancier: ook het op één na hoogste niveau. Enkel in recordjaar 2016 lag die activiteitsgraad hoger (22,64 procent). In absolute aantallen ging het om 382.700 gezinnen en 89.156 bedrijven: een lichte daling voor de gezinnen en een stijging voor de bedrijven.

Door van leverancier te veranderen kan een gezin gemiddeld 93 euro per jaar besparen op de elektriciteitsfacteur Energieminister Bart Tommelein (Open Vld)

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) reageert tevreden. "Het doet me echt plezier dat er zoveel gezinnen en bedrijven vlot van energieleverancier wisselen. En het zouden er nog veel meer mogen zijn. Als we iets kopen vinden we de prijs meestal een doorslaggevend argument, maar voor energie houden we er nog te weinig rekening mee. Nochtans kan een gezin door van leverancier te wisselen gemiddeld 93 euro per jaar besparen op de elektriciteitsfactuur en maar liefst 180 euro per jaar op de gasfactuur".