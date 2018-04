Gezin kan op jaarbasis 91,54 euro besparen op stroomfactuur SVM

06 april 2018

17u02

Bron: Belga 0 Consument Wie wisselt van stroomleverancier kan opvallend meer besparen dan vorige maanden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Het besparingspotentieel voor aardgas daalt dan weer.

Een huishouden kon in februari 91,54 euro besparen op jaarbasis op de stroomfactuur. Dat is het prijsverschil tussen het gemiddelde en goedkoopste contract op de markt. Dat is een stijging met 8,5 euro. "Een opvallende stijging, na maanden van stabilisering", aldus Vreg-directeur Dirk Van Evercooren.

Voor aardgas is het besparingspotentieel dan weer gedaald voor gezinnen, met bijna 14 euro op jaarbasis tot 161,60 euro.

Februari was overigens een normale maand voor het aantal klanten dat van energieleverancier wisselde. In januari had nog een recordaantal mensen voor een andere leverancier gekozen.