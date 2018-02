Gevaarlijk voor mensen met glutenallergie: Delhaize en Colruyt halen tortillachips uit de rekken EB

06 februari 2018

10u45

Bron: Belga 0 Consument Warenhuisketen Dehaize haalt de "tortillachips chili bio" en "tortillachips natuur bio" van het merk Delhaize uit de rekken. Bij een kwaliteitscontrole werden gluten gevonden in de samenstelling van de tortillachips, zo meldt Delhaize.

Klanten die allergisch zijn aan gluten en die dit product hebben gekocht, mogen het niet gebruiken. Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel waar ze het gekocht hebben en krijgen hun geld terug. Het gaat om de tortillachips met EAN-codes 5400111026893 en 5400111026886.

Meer informatie via 0800/95 713 of via mail: klantendienst@delhaize.be.

Ook gluten in Acapulco tortillachips

In de tortillachips van het merk Acapulco, die worden verkocht bij Colruyt, Bio-Planet, Okay en Exki, zitten gluten, een allergeen dat niet op het etiket vermeld is. De producten worden uit de handel genomen, aldus een mededeling van de fabrikant.

Mensen die allergisch zijn aan gluten, mogen het product niet gebruiken. Ze kunnen het terugbrengen naar de winkel waar ze het gekocht hebben en krijgen hun geld terug.

Het gaat om Acapulco tortillachips paprika (lotnummer 37332), chili (37333) en sea salt (37331).

Meer info op 051 24 80 22 of via mail: info@pocoloco.be.